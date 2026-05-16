Sinjski Alkar je najveći rasadnik konjičkih kadrova u Hrvatskoj

Konjički klub Alkar jedan je od najstarijih konjičkih klubova u Republici Hrvatskoj. Osnovan je 1968. godine, a njegov najdugovječniji predsjednik bio je pukovnik Josip Preost, stric generala Hrvatske vojske Ognjena Preosta. Zahvaljujući tadašnjem političkom utjecaju i dobrim odnosima s generalom Brunom Vuletićem, alkarskim vojvodom i posljednjim predsjednikom Jugoslavenskog konjičkog saveza, kao i drugim tadašnjim dužnosnicima, Josip Preost omogućio je da tadašnja konjička postrojba JNA, stacionirana u Sinju za potrebe održavanja Alke, bude korištena i za treninge članova Konjičkog kluba Alkar tijekom cijele godine.

U klubu su, osim dječaka, većinom trenirale i djevojke. Klub je imao ozbiljno organiziranu školu jahanja koju je vodio Damir Vukasović, trener poslan na specijalizaciju u Njemačku, kao i preponsku sekciju koju je vodio zastavnik prve klase Bokan. U okviru preponske sekcije klub su predstavljali Ivica Cvrlje, koji nakon Bokanova odlaska preuzima i trenersku ulogu, zatim Mirko Penić, Bruno Stude, Tihomir Ajduković, Jakov Filipović Čugura te kao najmlađi među njima Ognjen Preost, koji upravo tada započinje svoje prve preponske korake.

Mediteranske igre u Splitu prvotno nisu predviđale konjički centar u Sinju, već u Kaštelima. Isključivo zaslugom i inicijativom tadašnjeg predsjednika Josipa Preosta, uz intervenciju u tadašnjoj saveznoj vladi i pomoć Bruna Vuletića, dolazi do promjene plana. Uz argumentaciju važnosti Alke i razvoja konjičkog sporta, lokacija hipodroma određena je u području Šumarije Sinj, prema Sinjskom polju.

Jahači Konjičkog kluba Alkar ostvarivali su sjajne rezultate na republičkoj i saveznoj razini, od državnih juniorskih prvaka i doprvaka poput Ivice Cvrlje i Mirka Penića do ekipnih plasmana i članstava u reprezentacijama SR Hrvatske i Jugoslavije, među kojima se posebno isticao Mirko Penić.

Kao uvertira Mediteranskim igrama, 1978. godine u Sinju je, na igralištu Nogometnog kluba Junak, održano državno prvenstvo Jugoslavije na kojem je pobijedio Slovenac Matijaž Čik. Prvenstvo je organizacijski odrađeno besprijekorno i poslužilo je kao priprema za Mediteranske igre održane 1979. godine. Hipodrom u Sinju tada je bio jedan od najsuvremenijih na području Mediterana, iako zbog kratkog vremena nije bio potpuno dovršen zatvorenom jahaonicom i donjim dijelom potrebnim za održavanje galopskih utrka.

Zanimljivo je da je tijekom transporta marokanskih konja jedan konj morao ostati uspravan u avionu zbog uznemirenosti jer je postojala opasnost od destabilizacije letjelice.

Mediteranske igre omogućile su KK Alkar najbolju konjičku infrastrukturu u tadašnjoj Jugoslaviji. To je dovelo i do određenih neslaganja između Konjičkog društva Zagreb i tadašnjih političkih dužnosnika, među kojima je bio i Zdravko Marušić, visoko pozicionirani direktor Astre i dužnosnik SDS-a SR Hrvatske. Pokušavalo se prepone i najsuvremeniji transporter preseliti u Zagreb, no to nije uspjelo jer je sinjska infrastruktura politički bila snažnije pozicionirana u Beogradu. Kao svojevrsna kompenzacija, KDZ je dobio sredstva za nabavu kvalitetnih grla iz Njemačke.

Nakon završetka Mediteranskih igara, vodstvo kluba na čelu s Josipom Preostom nastavilo je razvoj hipodroma i stvaranje uvjeta za održavanje galopskih utrka. Izgrađen je prestižni parkur, a utrke koje su se ranije održavale na sinjskom aerodromu, takozvanom Piketu, preseljene su na hipodrom.

Godine 1983. dolazi do formiranja nove preponske ekipe zbog odlaska starije generacije na služenje vojnog roka i fakultete. Trener postaje Damir Vukasović, a ekipu čine Stipe Šimunđa, Damir Dragaš, Ante Šimleša, Damir Munivrana i Ognjen Preost koji je kasnije bio najdugovječniji predsjednik Hrvatskog konjičkog saveza, a njegovi klubovi organizirali su preko 300 natjecanja od 2006. do danas.

Kasnije se priključuju Denis Gugić, Branimir Gugić, Slobodan Šarić, Antonijo Glavinić, Mario Panta i Nada Bešlić. Ta generacija ostvaruje zapažene rezultate diljem bivše Jugoslavije.

Uz potporu kluba i tadašnjeg SOFK-a Sinj, Ante Šimleša odlazi na školovanje u Srednju poljoprivrednu školu u Križevcima, gdje pod vodstvom trenera Zlatka Kavura i uz vrhunska grla ergele Križevci dodatno razvija svoj talent te postaje jedan od najboljih jahača Jugoslavije.

Stvaranjem Republike Hrvatske dolazi do određenih turbulencija unutar kluba, promjena upravljačkih struktura i financijskih poteškoća koje su trajale duže razdoblje. Povratkom Mirka Penića, Danice Ramljak, Boška Filipovića Grčića i Stipe Breke te dolaskom novog vodstva klub ponovno podiže infrastrukturu i organizaciju. Nabavljaju se nove prepone i grla, kontinuirano se odlazi na natjecanja i osvajaju državna prvenstva. Klub razvija velik broj mladih jahača kroz školu jahanja, provodi preventivne programe u suradnji s MUP-om te rehabilitacijsko jahanje.

Iz kluba izlaze novi jahači poput Frane Ivkovića i Pave Maleša, a škola jahanja po broju polaznika postaje jedna od najvećih u Hrvatskoj. Iz škole se i dalje selektira velik broj alkara.

Posebno je zanimljivo istaknuti da su brojni reprezentativci svoje prve jahačke korake napravili upravo u KK Alkaru. Među njima su Ante Šimleša, Denis Gugić, Andrija Hrgović, Filip Vučemil i Ognjen Preost. Tu su i Josip Gugić, pobjednik Balkanijade za kadete i osvajač državnih prvenstava, Filip Jadrijević, osvajač brojnih medalja na Balkanijadama, seniorska državna prvakinja Antena Šimleša te brončana balkanska medaljašica Indi Šimleša, kći Ante Šimleše, jednog od najtrofejnijih hrvatskih jahača s osam naslova državnog prvaka i nizom međunarodnih uspjeha.

Među najuspješnijima posljednjih godina ističe se Andrija Hrgović, jedan od najboljih hrvatskih jahača s najvećim brojem pobjeda u posljednjem desetljeću i osvajač trećeg mjesta na Grand Prixu Samobora, kao i trofejni Josip Jadrijević.

Velik broj klubova koje su osnovali ili vode bivši članovi KK Alkar, poput AS-a, Karoca, Svetog Jurja, Edeka, Sema i Batide, dodatno potvrđuje koliko je snažan utjecaj sinjske škole jahanja i Konjičkog kluba Alkar na razvoj hrvatskog konjičkog sporta.

Sve je to rezultat sinjskog podneblja, tradicije, škole Konjičkog kluba Alkar i više od 50 godina kontinuiranog rada u konjičkom sportu.