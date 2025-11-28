Naši Portali
USKORO SE VRAĆA

Borna Ćorić porukom na društvenim mrežama razveselio navijače: 'U meni još ima tenisa'

Tennis: Cincinnati Open
Aaron Doster/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
28.11.2025.
u 17:16

Hrvatski tenisač Borna Ćorić ponovno prolazi kroz zahtjevno razdoblje rehabilitacije nakon što je bio prisiljen podvrgnuti se još jednom operativnom zahvatu na ramenu. Putem društvenih mreža obavijestio je javnost o uspješno odrađenoj operaciji i optimistično najavio svoj povratak profesionalnom tenisu

Hrvatski tenisač Borna Ćorić ušao je u novo, izazovno poglavlje svoje karijere, obilježeno još jednom bitkom s ozljedama koje su mu značajno poremetile planove u tekućoj sezoni. Putem svog profila na Instagramu, Ćorić je objavio fotografiju iz bolničkog kreveta, potvrdivši nagađanja da je njegovo izbivanje s terena kulminiralo nužnim operativnim zahvatom. Uz fotografiju koja prikazuje ruku u povoju, Borna je poslao ohrabrujuću poruku svojim vjernim pratiteljima, jasno dajući do znanja da ne razmišlja o kraju karijere, već o novom početku. Njegove riječi "u meni još uvijek ima tenisa" odjeknule su među ljubiteljima sporta kao snažan dokaz njegove nepokolebljive volje, unatoč činjenici da se problemi s ramenom vuku još od svibnja kada je prve bolove osjetio tijekom treninga.

Iako je ozljeda bila prisutna mjesecima, 27-godišnji Zagrepčanin pokazao je iznimnu mentalnu snagu i borbenost pokušavajući odraditi sezonu unatoč stalnim bolovima. U tom razdoblju, koje bi mnoge druge sportaše natjeralo na raniju predaju, Ćorić je uspio osvojiti čak četiri naslova na Challenger turnirima, što je podvig vrijedan divljenja s obzirom na fizičko stanje u kojem se nalazio. Ipak, rame je postajalo sve veći teret iz tjedna u tjedan, a cijena igranja pod jakom boli postala je previsoka. Situacija je eskalirala do te mjere da je bio prisiljen otkazati nastup na prestižnom Wimbledonu svega nekoliko dana prije početka turnira, a ni kasniji pokušaji igranja na američkoj turneji nisu donijeli željene rezultate jer su se tegobe stalno vraćale i ograničavale njegov performans na terenu.

Odluka o operaciji nije donesena ishitreno, već kao nužan korak za dugoročno saniranje ozljede koja mu je remetila formu tijekom cijele godine. Zahvat je obavio dr. Olivier Verborgt u specijaliziranoj bolnici AZ Monica u Belgiji, a prema prvim informacijama, operacija je prošla iznimno dobro. Liječnički tim izrazio je zadovoljstvo općim stanjem ramena nakon zahvata, što budi nadu u potpuni oporavak. Trenutno 116. igrač svijeta svoj je posljednji meč u ovoj kalendarskoj godini odigrao još 25. kolovoza na US Openu, nakon čega je postalo jasno da je konzervativno liječenje iscrpilo svoje mogućnosti i da je kirurška intervencija jedini put prema povratku na vrhunsku razinu tenisa na koju nas je Borna navikao.

Reakcije na Borninu objavu bile su trenutne i preplavljene podrškom, kako od strane navijača, tako i od kolega sportaša. Među prvima koji su pružili podršku bio je i jedan od najboljih tenisača svih vremena, Novak Đoković, koji je lajkao Borninu objavu, dok su komentari ispod slike bili ispunjeni željama za brz i uspješan oporavak. Iako Bornu sada čeka duže razdoblje rehabilitacije i neizbježna stanka od turnira, njegov pozitivan stav i povjerenje u medicinski tim sugeriraju da ćemo ga ponovno gledati u borbi za velike naslove. Njegova zahvala dr. Verborgtu i osoblju bolnice na profesionalnosti i skrbi dodatno potvrđuje da je u sigurnim rukama te da je spreman učiniti sve što je potrebno kako bi se vratio tamo gdje pripada – u sam vrh svjetskog tenisa.
