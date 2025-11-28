Naši Portali
IZA NJIH JE TEŠKA NOĆ

Navijači Dinama i dalje ne mogu doći k sebi: 'Razočarani smo! Mi smo dali sve od sebe, a oni nisu'

Zagreb: Navijači na utakmici GNK Dinamo - Celta Vigo
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
28.11.2025.
u 16:28

Dinamovi navijači koji su u četvrtak u Lilleu svjedočili porazu 0-4 u Europskoj ligi rekli su Hini da su razočarani, ali će jednako srčano bodriti ekipu u nadolazećim utakmicama

"Mi smo dali sve od sebe, a igrači nisu", smatra jedan 46-godišnji pripadnik navijačke skupine Bad Blue Boys. Na stadionu Pierre-Maurroy, gdje se okupilo 22.150 gledatelja, bilo je oko 2.000 navijača Dinama. Dok je njihova momčad gubila 0-2 stadionom je odjekivalo "Ajmo Dinamo, nema predaje". No igrači zagrebačkog kluba nisu se uspijevali oduprijeti pritisku Lillea, četvrtoplasirane momčadi francuskog prvenstva, pa su primili još dva gola.

"Razočarani smo jer smo očekivali borbeniji Dinamo", izjavio je taj navijač iz Zagreba. "No mi ćemo jednako nastaviti podržavati ekipu na svim gostovanjima", poručio je.

Kapetan poražene momčad Josip Mišić pozvao je suigrače da s travnjaka zahvale navijačima koji su na sjever Francuske pristizali preko Belgije, Nizozemske i Njemačke. Mnogi su imali problema s dolaskom zbog štrajka i otkazivanja letova u srijedu u obližnjim gradovima Bruxelles i Charleroi. Igrači su zapljeskali navijačima, a onda se okrenuli i otišli prema svlačionici, dok su stotine navijača iza transparenta "Bad Blue Boys" i dviju hrvatskih zastava i dalje pjevale podržavajući poražene nogometaše.

"Bilo je to iznimno slabo izdanje Dinama", izjavio je mladi Dinamov navijač iz Dubrovnika prilikom povratka za Amsterdam. "Očekivali smo puno više, a sada se nadamo prolasku u iduću fazu natjecanja", dodao je. Ako Dinamo prođe i zaigra na proljeće taj navijač će opet otići na gostovanje "u koji god dio Europe bude potrebno". Tijekom gostovanja u Lilleu nisu zabilježeni nikakvi incidenti. Navijačima je ostala uspomena na lijep grad, moderni stadion i neočekivanu nemoć Dinama. Tijekom petka dio njih poletio je iz belgijske zračne luke Charleroi prema Zagrebu.

"Već protiv Gorice opet ćemo biti na tribini", rekao je navijač iz Zagreba uoči utakmice hrvatskog prvenstva. "Jer ići se mora", dodao je uz osmijeh.

Najmlađi Dinamov igrač, 17-godišnji Cardoso Varela, stao je u četvrtak pred novinare podno stadiona kada oni glavni i stariji nisu htjeli. "Da, očekivao sam više od nas, ali nogomet je ponekad takav. Sada nam preostaje podići glavu i nastaviti raditi", izjavio je Hini. Varela, koji je igrao posljednjih pola sata, rekao je da se dobro osjećao u igri, ali je tužan zbog poraza. "Očekivao sam više koncentracije i odlučnosti, ali nije je bilo. Pali smo, a Lille je igrao dobro", napomenuo je.

Ustvrdio je da proživljeni poraz "neće uništiti volju" kod igrača Dinama, koji su i u prošlom kolu Europske lige izgubili s 0-3 od Celte Vigo. "Kapetan je razgovarao s nama, da ne klonemo duhom sada, da nastavimo raditi jer tako nešto se događa. Da budemo ujedinjeni", izjavio je Varela.

