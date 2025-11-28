Razbili su Dinamo, a sad likuju: 'Mogli smo im utrpati još više golova, dobro su i prošli...'

Francuski prvoligaš Lille demonstrirao je silu na stadionu Pierre Mauroy, deklasiravši zagrebački Dinamo s uvjerljivih 4:0 u susretu koji će plavi htjeti što prije zaboraviti. Iako je zagrebačka momčad imala ranu priliku kada je Monsef Bakrar zatresao mrežu, taj je pogodak opravdano poništen zbog prekršaja, nakon čega je uslijedila jednosmjerna ulica u režiji domaćina. O dominaciji francuskog sastava najbolje svjedoče riječi njihova braniča, Romaina Perrauda, koji nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo prikazanom igrom. Perraud je istaknuo kako je ovo bila jedna od najboljih predstava Lillea ove sezone, usporedivši je s pobjedom u Rimu i nekoliko odličnih nastupa u domaćem prvenstvu. Njegova izjava kako dosljedno pružaju dobre partije dobila je potvrdu na terenu, gdje Dinamo nije imao odgovor na brzu i okomitu igru protivnika.

Lille je svoju nadmoć okrunio s četiri pogotka, no prema riječima samih aktera, pobjeda je mogla biti i izraženija. Francuski sastav je poveo u 21. minuti kada je Felix Correia, nakon sjajnog proigravanja Hakona Haraldssona, hladnokrvno poslao loptu kroz noge vratara Ivana Filipovića. Do poluvremena je prednost udvostručena zahvaljujući majstoriji Hamze Igamanea koji je prevario kompletnu obranu Dinama prije nego što je uposlio Ngal'ayela Mukaua za laganu egzekuciju. Perraud je nakon susreta novinarima iskreno priznao da su mogli završiti utakmicu s još više postignutih golova, naglasivši kako je s obzirom na 4:0 i netaknutu mrežu ovo bila "savršena večer" za njihovu momčad. Nakon poraza od PAOK-a i Crvene zvezde, Lilleu je bilo imperativno vratiti se pobjedama, što su učinili s maksimalnim fokusom tijekom svih 90 minuta.

Nastavak utakmice donio je istu sliku na terenu, gdje Dinamo nije uspijevao kreirati ozbiljnije šanse, dok su domaćini nastavili pritiskati. Filipović je u nekoliko navrata spašavao svoju mrežu, posebice nakon udarca raspoloženog Haraldssona, no nije mogao spriječiti nove pogotke. Igamane je u 69. minuti preciznim udarcem povisio na 3:0, dok je točku na "i" stavio Benjamin Andre u samoj završnici susreta, iskoristivši odbijenu loptu za konačnih 4:0. Perraud je naglasio kako je ovo bila najvažnija utakmica za njih te su se pripremili na najbolji mogući način, znajući da moraju unijeti visok intenzitet i preuzeti kontrolu od prve minute. Ta kontrola bila je vidljiva u svakom segmentu igre, od posjeda lopte do broja stvorenih prilika, čime su Francuzi opravdali ulogu favorita.

Ova pobjeda znatno je povećala šanse Lillea za prolazak u nokaut-fazu Europske lige, s obzirom na to da su sada stigli do devet bodova. Perraud smatra da im trijumf nad Dinamom daje golemi poticaj uoči preostala tri kola u kojima ciljaju plasman među osam najboljih momčadi, što bi im osiguralo izravan plasman u osminu finala. Svjestan je da će u tom raspletu i gol-razlika igrati ključnu ulogu, zbog čega je žal za propuštenim prilikama unatoč visokoj pobjedi razumljiv. S druge strane, Dinamo ostaje na sedam bodova i u dobroj poziciji za prolazak, ali će im za potvrdu kvalifikacije vjerojatno trebati još barem jedna pobjeda u nastavku natjecanja. Lille je jasno dao do znanja da želi nastaviti igrati napadački nogomet, zabijati golove i uživati u igri, što je filozofija koja im je protiv hrvatskog prvaka donijela spektakularan rezultat.