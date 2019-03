Bila je javna tajna koliko voli šank, čak je i na pripreme došao pripit

Kako je moglo biti, još je i dobro prošlo. Barem nitko nije teže stradao ili izgubio život. Petar Bočkaj demolirao je benzinsku crpku u koju je alkoholiziran uletio svojim automobilom i pritom ozlijedio djelatnicu, koju su iz nereda koji je mladi nogometaš ostavio iza sebe morali vaditi vatrogasci.

Trijeznio se u policijskoj postaji, iz koje je izišao s četiri prekršajne prijave (izazivanje prometne nesreće, vožnja za vrijeme zabrane upravljanja vozilom, vožnja u pijanom stanju, bijeg s mjesta prometne nesreće). Ali, izišao je iz postaje i kao bivši nogometaš Osijeka i bivši mladi reprezentativac, neizvjesne nogometne budućnosti.

Ugovorom vezan do 2021.

Bočkaj je veseljak, a takvi su najdraži navijačima jer ga doživljavaju kao jednog od svojih, što uostalom dokazuje i simpatičan nadimak Pero Bombardero koji su mu nadjenuli. Međutim, mladi Zagorac iz Stare Vesi Petrovske pokraj Krapine odavno je prešao granicu simpatičnog ponašanja.

Nakon incidenta u kojem je mogao nekoga i ubiti, sada je i onima koji su ga do prije nekoliko dana obožavali i kovali u zvijezde nemoguće progledati mu kroz prste, naći mu neku olakotnu okolnost i opravdati ga. U klubu su znali za njegovu sklonost i probleme s alkoholom, bila je to javna tajna za koju je znao cijeli grad, ali su ga štitili. Vjerojatno i previše.

Možda su u Gradskom vrtu, kada su vidjeli da je vrag odnio šalu i da razgovori i novčane kazne ne pomažu da se opameti, svoje ulaganje mogli na vrijeme zaštititi uvjetovanjem Bočkaju da potraži stručnu pomoć. No opet, nikoga se na to ne može natjerati, a i predsjednik Osijeka Ivan Meštrović jasno je odvojio profesionalni kolektiv od odgojne ustanove.

- Mi nismo odgojna ustanova, ali ni ustanova za liječenje ovisnosti i ovdje nema mjesta empatiji - kazao je. Donedavno perspektivni nogometaš, mladi reprezentativac od čijeg je transfera očekivana milijunska odšteta, možda i rekordna u povijesti kluba, danas je “mrtvi kapital”. Ugovorom je vezan do ljeta 2021., no izvjesno je da više nikada neće obući dres Osijeka. Klubu preostaje da pokuša vratiti makar dio uloženog (Bočkajev transfer plaćen je 400.000 eura, uz 200.000 eura godišnje plaće) pa se odlučio na presedan i najavio tužbu protiv nogometaša.

Tek su mu 22 godine

- NK Osijek će ići na naknadu štete koju nam je prouzročio taj igrač. On je i dalje ugovorni igrač NK Osijek, a naš pravni tim vidjet će kako možemo vratiti bar dio onoga što smo u njega uložili, a on nam je na tako “lijep” način to vratio - najavio je Meštrović.

Naravno, postoji i opcija da ga na ljeto pokušaju prodati, no pitanje je koliko je ona realna jer tko bi platio odštetu i skupo se kockao s nogometašem koji se ne može kontrolirati i koji je zbog klupske kazne pola godine izvan nogometa.

Inače, Bočkajeva vrijednost na Transfermarktu iznosi milijun i pol eura, a do ljeta bi vjerojatno i narasla s obzirom na to da je trebao biti u sastavu mlade reprezentacije na Euru. Najteže u klubu je vjerojatno treneru Osijeka Zoranu Zekiću koji Bočkaja zna najdulje i čiji je dolazak tražio. Bio mu je, naime, svojedobno trener još u trećeligašu Maksimiru.

- Jako mi je teško gledati mladog čovjeka s tim problemima. Nije se znao s time nositi. Nadam se da će mu netko omogućiti da potraži vrstu pomoći koja mu je zaista potrebna. Ima 22 godine i kvalitetan je igrač. Ovo drugo što je radio bilo je simpatično, sve dok nije napravio to što je napravio. Razočarao nas je sve, cijelu momčad. Treba mu pomoći da dođe na pravi put i postane ono što su svi očekivali od njega - kazao je Zekić koji je s Bočkajem vodio prave male ratove.

Bočkajeva sklonost brzom gomilanju kilograma, koji se lijepe na njega čim propusti nekoliko treninga, Zekića je znala dovoditi do ludila. Uostalom, jednom se s akcije reprezentacije, na trenerov šok, vratio sa čak pet kilograma više!?

Bile su to mnogima simpatične nesuglasice, ali iz brda valjao se puno veći problem. Prošlog proljeća Zekić je Bočkaja potjerao iz momčadi nakon što je na okupljanje igrača uoči polaska na pripreme došao ravno iz noćnog provoda. Naravno, pripit.

- Jednom sam ga drastično kaznio, no možda sam trebao biti i stroži - priznaje danas Zekić.

Umjesto nogometnih vrhunaca koji su mu predviđani, “kralju slobodnih udaraca” sada slijedi povlačenje po sudovima. Tužit će ga klub, izvjesno je i Ina čiju je benzinsku crpku demolirao, a najvjerojatnije će i ozlijeđena trgovkinja tražiti sudsku zadovoljštinu.

Bočkaj je na pladnju imao sve, ali je zbog svojih slabosti sve upropastio. U međuvremenu se i razveo. Nažalost, nije prvi, a vjerojatno ni posljednji, kojem je to “uspjelo”.