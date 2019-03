OTVORENO O PROBLEMU

Ove izjave Luke Modrića će odjeknuti, a nekima se neće svidjeti!

- Cristiano je zabijao 50 golova po sezoni i ne možeš naći igrača koji toliko zabija. No, drugi moraju napraviti korak naprijed pa da imamo dva ili tri igrača koji postižu 15 ili 20 golova. To nam nedostaje. Mislim da je to naš najveći problem ove sezone.