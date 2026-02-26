Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NISU GA ŠTEDJELI

Nijemci osuli paljbu po Niki Kovaču: 'On je kriv za ispadanje! Jeste li vidjeli što mu je igrač napravio?'

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Atalanta v Borussia Dortmund
Daniele Mascolo/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
26.02.2026.
u 16:13

Borussia Dortmund doživjela je šokantno ispadanje iz Lige prvaka nakon što je u Bergamu protiv Atalante prokockala prednost od dva gola iz prve utakmice. Njemačka javnost ne prestaje brujiti o debaklu, a glavnog krivca pronašli su u hrvatskom treneru Niki Kovaču, ističući jedan detalj s utakmice kao krunski dokaz njegove pogreške

Potpuni potop usred Italije. Borussia Dortmund oprostila se od Europe na najgori mogući način, porazom 4:1 od Atalante koji je poništio njihovu obećavajuću 2:0 pobjedu iz prvog susreta. Iako su u uzvrat ušli s velikom prednošću, momčad Nike Kovača raspala se pod pritiskom i dopustila Talijanima da kreiraju senzacionalan preokret. Golovi Scamacce, Zappacoste i Pašalića doveli su Atalantu u vodstvo, a kada se činilo da će susret otići u produžetke, Lazar Samardžić je u 98. minuti iz jedanaesterca zapečatio sudbinu njemačkog velikana i poslao ih kući.

Dok se u Dortmundu zbrajaju gubici, koji se procjenjuju na više od deset milijuna eura samo od nagrada za prolazak, njemački mediji i navijači ne traže alibije. Svi prstom upiru u jednog čovjeka, trenera Niku Kovača. Bivšem hrvatskom izborniku na teret se stavljaju katastrofalna taktička priprema utakmice i previše defenzivan pristup kojim je pokušao braniti prednost. Umjesto da njegova momčad kontrolira susret, povukla se i dopustila Atalanti da nametne svoj ritam, što se na kraju pokazalo kobnim. Kritike su glasne i jasne, Kovač je glavni krivac za ispadanje, a kao ključni dokaz navodi se događaj iz 75. minute.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

U tim trenucima, pri vodstvu Atalante 3:0, Kovač u igru uvodi Karima Adeyemija, igrača kojeg je iznenađujuće ostavio na klupi. Samo nekoliko minuta kasnije, upravo Adeyemi fantastičnim pogotkom smanjuje na 3:1 i vraća Dortmund u život, osiguravši im rezultat koji vodi u produžetke. No, umjesto slavlja, uslijedila je reakcija koja je otkrila sve probleme u svlačionici. Mladi njemački reprezentativac okrenuo se prema klupi i počeo bijesno mahati rukama u smjeru Nike Kovača, jasno mu poručivši što misli o odluci da ga u tako važnoj utakmici ostavi među rezervama.

Taj potez njemački su mediji protumačili kao "lekciju treneru" i jasan znak da je Kovač izgubio konce u svlačionici. Njegova kockanja nisu se isplatila. Osim što je najboljeg ofenzivca ostavio na klupi, Kovač je od prve minute gurnuo u vatru Ramyja Bensebainija, koji je odigrao utakmicu iz noćne more. Alžirac je bio izravni krivac za prva dva primljena gola, da bi u sudačkoj nadoknadi nespretnom reakcijom skrivio jedanaesterac i zaradio crveni karton. Nakon utakmice i sam Kovač je priznao poraz. "Nismo odigrali dobru utakmicu. Ako primite četiri gola u Ligi prvaka, teško je proći. Radili smo pogreške koje se na ovoj razini kažnjavaju i naravno da smo potišteni", izjavio je hrvatski stručnjak. No, čini se da je šteta već učinjena, a bolan poraz stigao je u najgorem mogućem trenutku, samo nekoliko dana uoči velikog derbija protiv Bayerna.
Ključne riječi
ispadanje Nijemci Niko Kovač

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!