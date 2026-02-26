Nijemci osuli paljbu po Niki Kovaču: 'On je kriv za ispadanje! Jeste li vidjeli što mu je igrač napravio?'

Potpuni potop usred Italije. Borussia Dortmund oprostila se od Europe na najgori mogući način, porazom 4:1 od Atalante koji je poništio njihovu obećavajuću 2:0 pobjedu iz prvog susreta. Iako su u uzvrat ušli s velikom prednošću, momčad Nike Kovača raspala se pod pritiskom i dopustila Talijanima da kreiraju senzacionalan preokret. Golovi Scamacce, Zappacoste i Pašalića doveli su Atalantu u vodstvo, a kada se činilo da će susret otići u produžetke, Lazar Samardžić je u 98. minuti iz jedanaesterca zapečatio sudbinu njemačkog velikana i poslao ih kući.

Dok se u Dortmundu zbrajaju gubici, koji se procjenjuju na više od deset milijuna eura samo od nagrada za prolazak, njemački mediji i navijači ne traže alibije. Svi prstom upiru u jednog čovjeka, trenera Niku Kovača. Bivšem hrvatskom izborniku na teret se stavljaju katastrofalna taktička priprema utakmice i previše defenzivan pristup kojim je pokušao braniti prednost. Umjesto da njegova momčad kontrolira susret, povukla se i dopustila Atalanti da nametne svoj ritam, što se na kraju pokazalo kobnim. Kritike su glasne i jasne, Kovač je glavni krivac za ispadanje, a kao ključni dokaz navodi se događaj iz 75. minute.

U tim trenucima, pri vodstvu Atalante 3:0, Kovač u igru uvodi Karima Adeyemija, igrača kojeg je iznenađujuće ostavio na klupi. Samo nekoliko minuta kasnije, upravo Adeyemi fantastičnim pogotkom smanjuje na 3:1 i vraća Dortmund u život, osiguravši im rezultat koji vodi u produžetke. No, umjesto slavlja, uslijedila je reakcija koja je otkrila sve probleme u svlačionici. Mladi njemački reprezentativac okrenuo se prema klupi i počeo bijesno mahati rukama u smjeru Nike Kovača, jasno mu poručivši što misli o odluci da ga u tako važnoj utakmici ostavi među rezervama.

Taj potez njemački su mediji protumačili kao "lekciju treneru" i jasan znak da je Kovač izgubio konce u svlačionici. Njegova kockanja nisu se isplatila. Osim što je najboljeg ofenzivca ostavio na klupi, Kovač je od prve minute gurnuo u vatru Ramyja Bensebainija, koji je odigrao utakmicu iz noćne more. Alžirac je bio izravni krivac za prva dva primljena gola, da bi u sudačkoj nadoknadi nespretnom reakcijom skrivio jedanaesterac i zaradio crveni karton. Nakon utakmice i sam Kovač je priznao poraz. "Nismo odigrali dobru utakmicu. Ako primite četiri gola u Ligi prvaka, teško je proći. Radili smo pogreške koje se na ovoj razini kažnjavaju i naravno da smo potišteni", izjavio je hrvatski stručnjak. No, čini se da je šteta već učinjena, a bolan poraz stigao je u najgorem mogućem trenutku, samo nekoliko dana uoči velikog derbija protiv Bayerna.