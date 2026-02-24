UŽIVO Inter krenuo po veliki preokret sa Sučićem na klupi, Newcastle već zabio dva komada

Novi pokušaj Thurama, ali blokira to obrana Boda
Marcus Thuram promašuje sto postotnu priliku nakon dodavanja Zielinskog, ali ionako je označeno zaleđe
Nakon ubačaja iz kuta lopta je došla do Dimarca koji dobro puca, ali opet brani Haikin
Prvi oubiljniji pokušaj na utakmici Intera i Boda pripada Espositu, ali njegov udarac glavom lako je ulovio gostujući vratar
Već je 2:0 na St. James's Parku, sada je zabio i Joelinton
Dok čekamo prvo uzbuđenje u Italiji, u Engleskoj je domaći newcastle poveo protiv Qarabaga golom Sandra Tonalija
Počela je utakmica na Giuseppe Meazzi.
Pred nama su uzvratne utakmice playoffa za plasman u Ligu prvaka. Danas su od 21 sat na rasporedu susreti Bayer Leverkusena i Olympiacosa, Newcastlea i Qarabaga te Intera i Bodo Glimta dok u ranijem terminu igraju Atletico Madrid i Club Brugge. Španjolska momčad u ovim trenucima vodi s 2:1 i blizu je prolaska u osminu finala,
Posebno je zanimljiv susret prošlogodišnjeg finalista Intera i norveškog Boda budući da trostruki prvak Europe ima zaostatak od dva pogotka na samom početku susreta. Norvežani su prošlog tjedna na svom terenu slavili s 3:1 i napravili veliki korak prema osmini finala.
Inter je puno skuplja momčad te ne bi bilo nemoguće da dođe do preokreta, pogotovo uz pomoć svojih navijača, ali norveški klub poznat je po tome što zabija puno pogodaka. To bi moglo dodatno zakomplicirati situaciju za Inter kojem ionako treba pobjeda od tri pogotka razlike kako bi prošao dalje,
Uefa kaznila igrača koji je uzrokovao kaos u Ligi prvaka, utakmica je prekinuta zbog rasizma
U iščekivanju ishoda istrage, UEFA-ino Etičko i disciplinsko tijelo (CEDB) "odlučilo je u ponedjeljak suspendirati Gianlucu Prestiannija zbog diskriminirajućeg ponašanja", stoji u priopćenju
Skoro svi igrači su domaći, nitko nije 'pumpao' novac u klub, a ruše velikane u Ligi prvaka
Bodø/Glimt već je nekoliko sezona u uzlaznoj putanji, a prošle godine ostavio je istinski nevjerojatan doseg plasmanom u polufinale Europske lige, gdje je izgubio od kasnijeg pobjednika Tottenhama. Priča Bodø/Glimta još više dobiva na snazi kada se zna da dolazi iz grada sa samo nešto više od 50.000 stanovnika
Sučić: Inter mora pobjeđivati bez obzira gdje igrao
Inter ne smije tražiti izliku u hladnoći i umjetnoj travi nakon što je u srijedu navečer izgubio s 1-3 od norveškog Bodo/Glimta u Ligi prvaka, nego vjerovati u pobjedu u uzvratu, izjavio je njegov veznjak Petar Sučić
VIDEO Snimka kaosa u Lisabonu iz drugog kuta otkriva sve: Vinicius je ovime razbjesnio navijače
Utakmica doigravanja za Ligu prvaka između Benfice i Real Madrida pretvorila se u potpuni kaos nakon fantastičnog gola i kontroverzne proslave Viniciusa Juniora. Brazilčeva provokacija pred domaćim navijačima pokrenula je lavinu događaja koji su zasjenili nogomet
Hrvat je tema dana u europskom nogometu, uspio je ono što je rijetkima pošlo za rukom
Club Brugge, pod vodstvom hrvatskog trenera Ivana Leke, odigrao je nevjerojatnu utakmicu protiv Atletico Madrida. Iako su gubili 0:2 i 2:3, uspjeli su izboriti remi 3:3 u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Lige prvaka
Bodo šokirao Inter, Leko remizirao s Atleticom u golijadi
Tekstualni prijenos doigravanja za plasman u osminu finala Lige prvaka mogli ste pratiti na portalu Večernjeg lista.
Ovaj čovjek se naljutio na Niku Kovača i odbio mu pružiti ruku, objasnio je zašto
- Mi smo južnjaci i ponekad se raspravljamo sa sucem. Ali danas je to bila dječja rođendanska zabava - rekao je Kovač
Leko dočekuje neugodni Atletico, evo gdje možete gledati utakmice Lige prvaka
Club Brugge večeras igra protiv Atlético Madrida, Bodø/Glimt protiv Intera, Qarabag dočekuje Newcastle, a Olympiakos će ugostiti Bayer
Pljušte reakcije na povijesni presedan u Ligi prvaka: 'Kad je to čuo, sudac je morao reagirati'
Vidno potreseni Vinicius povukao se na klupu, gdje je sjedio sam dok ga je tješilo osoblje Reala. U smirivanje situacije uključio se i trener Benfice Jose Mourinho