UŽIVO Inter krenuo po veliki preokret sa Sučićem na klupi, Newcastle već zabio dva komada

NANIZALI POBJEDE

Skoro svi igrači su domaći, nitko nije 'pumpao' novac u klub, a ruše velikane u Ligi prvaka

Bodø/Glimt već je nekoliko sezona u uzlaznoj putanji, a prošle godine ostavio je istinski nevjerojatan doseg plasmanom u polufinale Europske lige, gdje je izgubio od kasnijeg pobjednika Tottenhama. Priča Bodø/Glimta još više dobiva na snazi kada se zna da dolazi iz grada sa samo nešto više od 50.000 stanovnika