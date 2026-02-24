Naši Portali
VL
Autor
Karlo Koret
INTER - BODO GLIMT

UŽIVO Inter krenuo po veliki preokret sa Sučićem na klupi, Newcastle već zabio dva komada

UEFA Champions League - Inter Milan v Arsenal
Matteo Ciambelli/REUTERS
24.02.2026. u 19:56
Utakmicu playoffa Lige prvaka između Intera i Bodo Glimta možete pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista.
INTER
0-0
BODO GLIMT
Doigravanje za plasman u polufinale Lige prvaka Inter - Bodo Glimt, 21:00, San Siro, Milano
15'

Novi pokušaj Thurama, ali blokira to obrana Boda

13'

Marcus Thuram promašuje sto postotnu priliku nakon dodavanja Zielinskog, ali ionako je označeno zaleđe

12'

Nakon ubačaja iz kuta lopta je došla do Dimarca koji dobro puca, ali opet brani Haikin

9'

Prvi oubiljniji pokušaj na utakmici Intera i Boda pripada Espositu, ali njegov udarac glavom lako je ulovio gostujući vratar

Gol
6' (Gol)

Već je 2:0 na St. James's Parku, sada je zabio i Joelinton

Gol
4' (Gol)

Dok čekamo prvo uzbuđenje u Italiji, u Engleskoj je domaći newcastle poveo protiv Qarabaga golom Sandra Tonalija

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica na Giuseppe Meazzi.

SASTAVI

Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Henrique, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco - Thuram, Esposito

Bodo: Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge

Pred nama su uzvratne utakmice playoffa za plasman u Ligu prvaka. Danas su od 21 sat na rasporedu susreti Bayer Leverkusena i Olympiacosa, Newcastlea i Qarabaga te Intera i Bodo Glimta dok u ranijem terminu igraju Atletico Madrid i Club Brugge. Španjolska momčad u ovim trenucima vodi s 2:1 i blizu je prolaska u osminu finala,

Posebno je zanimljiv susret prošlogodišnjeg finalista Intera i norveškog Boda budući da trostruki prvak Europe ima zaostatak od dva pogotka na samom početku susreta. Norvežani su prošlog tjedna na svom terenu slavili s 3:1 i napravili veliki korak prema osmini finala.

Inter je puno skuplja momčad te ne bi bilo nemoguće da dođe do preokreta, pogotovo uz pomoć svojih navijača, ali norveški klub poznat je po tome što zabija puno pogodaka. To bi moglo dodatno zakomplicirati situaciju za Inter kojem ionako treba pobjeda od tri pogotka razlike kako bi prošao dalje,

