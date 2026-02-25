UŽIVO Kakva utakmica u Madridu! Benfica povela i zaledila Bernabeu, Real se brzinski vratio

Opet prijeti Benfica. Schjelderup pa Barreiro... Izvukla je to obrana Reala, imali su gosti i korner, no nije to dovelo do promjene rezultata.
Doista nevjerojatne minute u Madridu su iza nas, dok na druga dva stadiona, u Torinu i Parizu mreže i dalje miruju.
GOOOOL! Tchouameni za 1:1. Sjajan pogodak, fantastično je to zabio veznjak Reala, prvi njegov gol ove sezone u svim natjecanjima. Pohvale i Guleru za sve što je napravio na početku akcije. Kaznio je grešku Otamendija, a asistenciju pišemo Valverdeu.
Prva obrana Courtoisa bila je dobra, u njegovom stilu, ali pogodak Rafe Silve nije mogao spriječiti ni Thibaut Courtois.
GOOOOL! Benfica je povela na Bernabeuu! Zabio je Rafa Silva! Sada je 1:1 u ukupnom rezultatu u dvije utakmice.
Još uvijek nema golova na utakmicama, Benfica djeluje jako raspoloženo kod Reala, a za Juventus i Monaco curi vrijeme...
Tražili su nogometaši Reala kazneni udarac, no sudac Vinčić iz Slovenije nije kaznio sart Otamendija na Viniciusu.
Svaki put kada primi loptu, navijači Benfice kojih i danas ima mnogo u Madridu, zvižde Viniciusu Junioru.
Tri večerašnje utakmice su počele.
REAL: Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, Carreras - Valverde, Tchouameni, Camavinga - Guler, G. Garcia, Vinicius
BENFICA: Trubin - Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl - Rios, Barreiro - Aursnes, Silva, Schjelderup - Pavlidis
JUVENTUS: Perin - Kalulu, Kelly, Gatti, McKennie - Locatelli, Thuram, Koopmeiners - Conceicao, David, K. Yildiz
GALATASARAY: Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Lemina - Lang, Sara, B. Yilmaz - Osimhen
PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Barcola, Doue, Kvaratskhelia
MONACO: Kohn - Kehrer, Zakaria, Faes - Vanderson, Camara, Bamba, Henrique - Akliouche, Balogun, Coulibaly
Atalanta - Borussia Dortmund (18.45, Arenasport 2)
Real Madrid - Benfica (21.00, Arenasport 1, HTV 2)
Juventus - Galatasaray (21.00, Arenasport 2)
PSG - Monaco (21.00, Arenasport 3)
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je posljednja večer šesnaestine finala nogometne Lige prvaka. Nakon nje dobit ćemo najboljih 16 momčadi Europe za tekuću sezonu. Čekaju nas tri vrlo zanimljiva ogleda u večernjem terminu.
