UŽIVO
Autor
Patrik Mršnik
VEČER LIGE PRVAKA

UŽIVO Kakva utakmica u Madridu! Benfica povela i zaledila Bernabeu, Real se brzinski vratio

REUTERS/Violeta Santos Moura
25.02.2026. u 21:01
Od 21 sat pratimo događanja u uzvratnim utakmicama šesnaestine finala Lige prvaka. Tekstualni prijenos je na portalu Večernjeg lista
REAL MADRID
Tchouameni 16'
1-1
BENFICA
Rafa Silva 14'
Liga prvaka - 1/16 finala, 21.00, Santiago Bernabeu, Madrid
22'

Opet prijeti Benfica. Schjelderup pa Barreiro... Izvukla je to obrana Reala, imali su gosti i korner, no nije to dovelo do promjene rezultata.

19'

Doista nevjerojatne minute u Madridu su iza nas, dok na druga dva stadiona, u Torinu i Parizu mreže i dalje miruju.

Gol
16' (Gol)

GOOOOL! Tchouameni za 1:1. Sjajan pogodak, fantastično je to zabio veznjak Reala, prvi njegov gol ove sezone u svim natjecanjima. Pohvale i Guleru za sve što je napravio na početku akcije. Kaznio je grešku Otamendija, a asistenciju pišemo Valverdeu.

15'

Prva obrana Courtoisa bila je dobra, u njegovom stilu, ali pogodak Rafe Silve nije mogao spriječiti ni Thibaut Courtois.

Gol
14' (Gol)

GOOOOL! Benfica je povela na Bernabeuu! Zabio je Rafa Silva! Sada je 1:1 u ukupnom rezultatu u dvije utakmice.

11'

Još uvijek nema golova na utakmicama, Benfica djeluje jako raspoloženo kod Reala, a za Juventus i Monaco curi vrijeme...

7'

Tražili su nogometaši Reala kazneni udarac, no sudac Vinčić iz Slovenije nije kaznio sart Otamendija na Viniciusu.

3'

Svaki put kada primi loptu, navijači Benfice kojih i danas ima mnogo u Madridu, zvižde Viniciusu Junioru.

Početak
(Početak)

Tri večerašnje utakmice su počele.

SASTAVI

REAL: Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, Carreras - Valverde, Tchouameni, Camavinga - Guler, G. Garcia, Vinicius
BENFICA: Trubin - Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl - Rios, Barreiro - Aursnes, Silva, Schjelderup - Pavlidis

JUVENTUS: Perin - Kalulu, Kelly, Gatti, McKennie - Locatelli, Thuram, Koopmeiners - Conceicao, David, K. Yildiz
GALATASARAY: Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Lemina - Lang, Sara, B. Yilmaz - Osimhen

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Barcola, Doue, Kvaratskhelia
MONACO: Kohn - Kehrer, Zakaria, Faes - Vanderson, Camara, Bamba, Henrique - Akliouche, Balogun, Coulibaly

TKO IGRA?

Atalanta - Borussia Dortmund (18.45, Arenasport 2)
Real Madrid - Benfica (21.00, Arenasport 1, HTV 2)
Juventus - Galatasaray (21.00, Arenasport 2)
PSG - Monaco (21.00, Arenasport 3)

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je posljednja večer šesnaestine finala nogometne Lige prvaka. Nakon nje dobit ćemo najboljih 16 momčadi Europe za tekuću sezonu. Čekaju nas tri vrlo zanimljiva ogleda u večernjem terminu.

