Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DONIJELI ODLUKU

Uefa kaznila igrača koji je uzrokovao kaos u Ligi prvaka, utakmica je prekinuta zbog rasizma

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
PEDRO NUNES/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.02.2026.
u 17:50

U iščekivanju ishoda istrage, UEFA-ino Etičko i disciplinsko tijelo (CEDB) "odlučilo je u ponedjeljak suspendirati  Gianlucu Prestiannija zbog diskriminirajućeg ponašanja", stoji u priopćenju

UEFA je privremeno suspendirala Gianlucu Prestiannija, argentinskog igrača Benfice, kojeg su igrači Real Madrida optužili za rasizam u susretu doigravanja Lige prvaka na jednu utakmicu, objavilo je europsko upravno tijelo u ponedjeljak.

U iščekivanju ishoda istrage, UEFA-ino Etičko i disciplinsko tijelo (CEDB) "odlučilo je u ponedjeljak suspendirati  Gianlucu Prestiannija zbog diskriminirajućeg ponašanja", stoji u priopćenju.

Utakmica, koju je Real Madrid dobio 1-0, prekinuta je na desetak minuta nakon što se brazilski napadač Vinicius Junior požalio da ga je Argentinac nazvao "majmunom". Prestianni je porekao optužbe na svom Instagram računu.

Prestianni će tako propustit uzvratnu utakmicu u srijedu na Santiago Bernabeuu.

Lionel Messi
Ključne riječi
Benfica Vinicius Real Madrid Liga prvaka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!