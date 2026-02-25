Naši Portali
RAZOČARAO SE

Boban žestoko kritizirao, njegove riječi odjeknule su državom: 'Zabrinjavajuće, uopće nemaju ludost'

Zagreb: Na konferenciji za medije predstavljeni su novi igrači Dinama, Scott McKenna i Dion Drena Beljo
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
25.02.2026.
u 13:00

Najveće iznenađenje sezone u Ligi prvaka prokomentirao je prvi čovjek Zvonimir Boban koji i dalje radi u ulozi stručnog komentatora Sky Sporta. Predsjednik Dinama kritizirao je Inter nakon ispadanja od norveškog prvaka

Veliko se iznenađenje dogodilo u razigravanju za osminu finala nogometne Lige prvaka, norveški Bodo Glimt je srušio milanski Inter, aktualnog europskog doprvaka, dobivši s ukupnih 5-2 nadmetanje kroz 180 minuta. U osmini finala će Bodo Glimt igrati protiv Sportinga ili Manchester Cityja, s tim da su Norvežani u grupnoj fazi Lige prvaka već pobijedili Manchester City na domaćem terenu s 3-1.

Najveće iznenađenje sezone u Ligi prvaka prokomentirao je prvi čovjek Zvonimir Boban koji i dalje radi u ulozi stručnog komentatora Sky Sporta. Predsjednik Dinama kritizirao je Inter nakon ispadanja od norveškog prvaka. 

- Zabrinjavajuće je da nemaju potrebnu ludost za prolazak, odnosno natjecateljsku agresivnost koju su posljednjih nekoliko godina pokazivali u Europi. Bodø/Glimt znatno je slabiji od Intera, no talijanskim predstavnicima nedostajalo je 'ono nešto' i to se jasno moglo vidjeti - kazao je Boban, pa dodao:

- Ne možeš proći dalje s igrom kakvu je Inter pokazao. Previše školski, bez dodatne vrijednosti. Inter je više kriv za ispadanje nego što je Bodø zaslužan.

- Koliko puta Zielinski mora dotaknuti loptu prije nego što je doda? Kad je Petar Sučić ušao, sve je ubrzao. Ovo nije najbolji Inter koji smo trebali vidjeti. Premalo kvalitete, premalo hrabrosti i brzine. Iskreno, očekivao sam više - smatra Boban.

Inter Liga prvaka Dinamo Zvonimir Boban

Komentara 1

BL
BL
13:23 25.02.2026.

Baš tvoj Dinamo ima potrebnu "ludost", daj se bavi svojima pusti Inter, ova ekipa iz Norveške je svima pokazala gdje im je mjesto, bore se i igraju bez stajanja.

