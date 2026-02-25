Real i PSG prošli u osminu finala, Vinicius zapečatio sudbinu Mourinhove Benfice

Nakon što je u Kneževini slavio sa 3-2, PSG je na Parku prinčeva odigrao 2-2 protiv Monaca nastavivši svoj put prema obrani naslova. PSG je u Kneževini imao dva gola zaostatka, no potom je zabio tri pogotka za pobjedu. Večeras je gubio sa 0-1, okrenuo u vodstvo 2-1, da bi na koncu završilo 2-2. Gosti su poveli u posljednjim trenucima prvog dijela golom Maghnes Akliouche. Caio Henrique je ubacio s lijeve strane do Mamadoua Coulibalyja koji je lijepo uposlio Akliouchea, a ovaj pogodio za 1-0. Samo dvije minute ranije gol je mogao pasti na suprotnoj strani, no udarac Bradleyja Barcole je završio u okviru gola.

Međutim, Monaco je u 58. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Coulibaly koji je zaradio dva žuta kartona u razmaku od pet minuta. Samo dvije minute kasnije PSG je izjednačio. Doue je s desne strane ubacio prizemnu loptu pred vrata do Marquinhosa koji je zabio iz blizine za 1-1. Aktualni europski prvak je okrenuo rezultat šest minuta kasnije. Hakimi je pucao sa 20-tak metara, Philipp Kohn je obranio no Kviča Kvaratškhelia je pospremio odbijanac za 2-1. U posljednjim trenucima susreta Jordan Teze je zabio za 2-2.

Zanimljivo je bilo i na Santiago Bernabeu gdje je Real Madrid pobijedio Benficu sa 2-1 potvrdivši 1-0 slavlje iz Lisabona. U domaćim redovima nije bilo ozlijeđenog Kyliana ‌Mbappea koji ima problema s koljenom, dok na suprotnoj strani nije nastupio suspendirani Gianluca Prestianni koji je optužen za rasizam tijekom prve utakmice play-offa. Benfica se žalila, no UEFA je odbila žalbu portugalskog velikana.

Benfica je povela u 14. minuti nakon sjajne akcije, a pogodak je postigao Rafa Silva. Pavlidis je ubacio s desne strane, Asencio je pokušao izbiti loptu, ali je umalo zabio autogol, Courtois je sjajno reagirao, ali je Silva pospremio odbijanac. Međutim, samo dvije minute kasnije Aurelien Tchouameni je sjajno pogodio s ruba kaznenog prostora nakon odlične povratne lopte Federica Valverdea.

Silva je mogao do novog gola i u 60. minuti, no lopta je odsjela na prečki. Korak bliže odluci o tome tko će u osminu finala stigli smo u 80. minuti kada je Vinicius pogodio za 2-1, ponovo na asistenciju Valverdea. Dvije minute kasnije Silva je umalo izjednačio petom nakon ubačaja Schjelderupa, ali je lopta prošla tik pored vratnice.

U prvom današnjem susretu Atalanta je izborila plasman u osminu finala nakon što je u uzvratnom susretu play-offa pobijedila Borussiu Dortmund, koju vodi Niko Kovač, sa 4-1 nadoknadivši poraz od 0-2 iz prve utakmice. Bila je to sjajna utakmica u kojoj je talijanski sastav imao 3-0, no gosti su smanjili i kada se već činilo kako će susret otići u produžetke, tragičar susreta Ramy Bensebain je u sudačkoj nadoknadi skrivio kazneni udarac i zaradio isključenje. Alžirski branič je prije toga bio sukrivac i za prva dva gola domaćina. Golove za domaćine zabili su Gianluca Scamacca (5), Davide Zappacosta (45), Mario Pašalić (57) i Lazar Samardžić (90+7-11m). Hrvatski veznjak je zabio glavom na ubačaj Martena De Roona. Za goste je strijelac bio Karim Adeyemi (75).

U utorak su plasman u osminu finala izborili Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo Glimt i Newcastle United.