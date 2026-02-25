VIDEO Mario Pašalić zabio za potpuni preokret Atalante protiv Kovačeve Borussije, pogledajte gol

Nogometaši Atalante ostvarili su jedan od najvećih preokreta u svojoj europskoj povijesti, a junak koji bi se dugo mogao pamtiti u Bergamu je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić. Njegovim pogotkom talijanska je momčad u uzvratnom susretu nokaut-faze Lige prvaka povela protiv Borussije Dortmund s 3:0 i tako imala ukupnih 3:2, što joj je do pogotka Karima Adeyemija u 75. minuti za 3:1 osiguravalo prolazak u četvrtfinale. Bolan poraz doživio je hrvatski trener Niko Kovač na klupi njemačkog velikana, čija je momčad u Italiju stigla s naizgled nedostižnom prednošću od 2:0 iz prve utakmice. Statistika je bila brutalno na strani Borussije, koja je u povijesti čak 19 od 20 puta uspješno obranila takvu prednost. S druge strane, Atalanta nikada ranije nije uspjela nadoknaditi dva gola zaostatka iz prvog susreta u Europi.

Momčad trenera Raffaelea Palladina od prve je minute krenula furiozno, nošena gromoglasnom podrškom svojih navijača. Bilo je jasno kako se Talijani neće predati bez borbe, a njihov pritisak urodio je plodom već u prvom poluvremenu. Nakon što su poveli i smanjili ukupni zaostatak, ključan trenutak dogodio se u 44. minuti. Tada je Davide Zappacosta fantastičnim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 2:0, poravnavši tako ukupan rezultat na 2:2 i donijevši potpunu ekstazu na tribine uoči odlaska na odmor. Kovačeva momčad, koja je u Bergamo stigla obraniti prednost, odjednom se našla u psihološkom nokdaunu, a sav zamah bio je na strani domaćina.

A onda, trenutak preokreta dogodio se u 56. minuti. U jeku napada Atalante, lopta je ubačena u kazneni prostor Borussije, a najviši u skoku bio je upravo Mario Pašalić. Hrvatski veznjak, koji je utakmicu započeo umjesto ozlijeđenog Édersona, sjajno se odrazio i glavom pospremio loptu iza leđa nemoćnog vratara Gregora Kobela za erupciju oduševljenja. POGODAK PAŠALIĆA POGLEDAJTE OVDJE

Ovim golom Pašalić je potvrdio sjajnu formu u kojoj se nalazi, nakon što je proteklog vikenda postigao svoj 50. pogodak u Serie A u dvoboju protiv Napolija. Njegov večerašnji doprinos bio je neprocjenjiv, ne samo jer je Atalantu doveo na prag nastavka europskog sna, već i zato što je stigao u hrvatskom okršaju protiv momčadi koju vodi Niko Kovač.

Pogodak za konačnu pobjedu postigao je Lazar Samardžić iz kaznenog udarca u 98. minuti utakmice čime je ukupan rezultat na koncu bio 4:3 za Atalantu.