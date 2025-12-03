Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMIER LIGA

Arsenal neumoljivo koraća prema tituli: Svladali i 'Pčele'

Premier League - Arsenal v Brentford
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.12.2025.
u 22:59

Aston Villa je u gostima nadigrala Brighton 4-3 premda je domaćin nakon pola sata igre vodio 2-0

Nogometaši Arsenala nisu bili posve uvjerljivi u 14. kolu engleske Premier lige, ali je vodeći sastav ostvario novu ligašku pobjedu, svladao je na svom stadionu Brentford s 2-0.

Time se Arsenal vratio na pet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Manchester City. Arsenal je poveo u 11. minuti kada je Merino lijepim trzajem glavom pogodio za vodstvo svoje momčadi. Sve do 91. minute je bilo minimalnih 1-0, a tada je Saka zabio za 2-0 i potvrdu tri boda Arsenala.

Bakljada na sprovodu Sanjina Španovića

Aston Villa je u gostima nadigrala Brighton 4-3 premda je domaćin nakon pola sata igre vodio 2-0. Prvo je zabio Van Hecke za domaćina, a u 29. minuti je Torres pogodio vlastitu mrežu.

Do odmora je Aston Villa već bila na 2-2, a oba pogotka za klub iz Birminghama je postigao Watkins. U nastavku susreta je uslijedio potpuni preokret. Prvo je Onana nakon sat vremena igre zabio za 3-2, dok je Aston Villa zakoračila prema tri boda kada je Malen u 78. minuti pogodio za 4-2.

U 83. minuti je Van Hecke još jednom razveselio domaće navijače i smanjio na 3-4, ali u završnici domaćin ipak nije stigao barem do boda.

Minimalne su gostujuće pobjede upisali Crystal Palace i Nottingham Forest. Crystal Paalace je golom Munoza u 44. minuti slavio s 1-0 kod Burnleyja, dok je istim rezultatom Nottingham Forest pobijedio kod posljednjeg Wolverhamptona. Jedini je gol dao Igor Jesus u 73. minuti.

Posljednja utakmica ovog kola igra se u četvrtak, a sastaju se Manchester United i West Ham.
Ključne riječi
Brentford Arsenal Premier liga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja