Sopić želi penale nakon 90 minuta, Šafarić: 'Osijek vrijedi više od ovoga'

Nogometaši Varaždina plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su poslije 120 minuta i lutrije jedanesteraca izbacili Osijek. Momčad Željka Sopića povela je golom Arnela Jakupovića u 38. minuti, a za domaću momčad izjednačio je Tomislav Duvnjak u 58. novim sjajnim pogotkom.

Sopić je nakon utakmice poručio kako smatra da su se jedanaesterci trebali pucati odmah nakon 90 minuta:

- U nekom kulturnom svijetu ovo završi u 90 minuta, puknu se penali i gotovo. Mi smo se valjda morali boriti do jutra. Penali su lutrija. Po meni bi u nekoj bliskoj budućnosti trebalo jedanaesterce pucati nakon 90 minuta, a ne nakon 120. No, tko sam ja, samo neki trener. Čestitam Varaždinu, zabili su dva penala više i zasluženo prošli, da ne ulazim u daljnje analize jer nećemo stići do Osijeka do četiri ujutro. Da sam sretan nisam, ali to je nogomet, sutra je novi dan i idemo dalje - rekao je pa za kraj poručio:

- Ne brine me ni najmanje što još nismo pobijedili. Točno znam što imam u kabini. Odigrali smo pet utakmica, četiri neriješene. Pobjede će doći. Neke stvari će se promijeniti, ja se nadam na bolje. Dečki daju svoj maksimum, zašto nemamo više igrača u to ne bih ulazio. Stvarno sam ponosan, uveli smo našu mladost, dali smo sve od sebe.

Trener pobjedničke momčadi Nikola Šafarić je zasluženo pohvalio svoje igrače:

- Odigrali smo odličnu utakmicu od prve do zadnje minute. Stvarali smo šanse, vratar ih je čuvao, malo nas je presjekao gol, ali nije nas poljuljao. Rekao sam dečkima na poluvremenu da im nemam što reći, stvarno su odlično igrali. Svi koji su ušli i koji su počeli utakmicu odigrali su odlično. Htjeli smo prolaz i sretan sam što smo to ostvarili.

Za kraj se osvrnuo na patnje Osijeka, pretposljednjeg kluba prvenstva koji je danas ispao i iz kupa:

- Žalosno je malo gledati da su u takvom stanju, sigurno zavrjeđuju više. Siguran sam da će ih Sopić dići, da će Osijek doći na svoje mjesto i da će se oporaviti. Znam da nije lako, ali nije ni nama bilo lako, mi smo taj put prošli, bitno da se ne rade panični potezi i bit će to sve u redu.

Varaždin je u raspucavanju bio bolji s 4:2.