Varaždin nakon drame jedanaesteraca izbacio Osijek

Posljednji četvrtfinalisti Hrvatskog kupa su nogometaši Varaždina koji su na domaćem terenu bili bolji od Osijeka i to s ukupnih 5-3 nakon jedanaesteraca.

Uz 1-1 završilo je 90-minutno nadmetanje u Varaždinu. Gosti su poveli pogotkom Arnela Jakupovića u 38. minuti, dok je u 58. izjednačio Tomislav Duvnjak. Mreže su mirovale tijekom produžetaka pa se o pobjedniku odlučivalo udarcima s bijele točke.

U raspucavanju su svi igrači Varaždina bili precizni i mirni. Pogađali su Mamut, Vuk, Mamić i Puclin. Kod Osijeka su precizni bili Cvijanović i Matković, ali je Čolina promašio vrata, dok je udarac Jugovića obranio varaždinski golman Silić.

U prvom poluvremenu bolji je i opasniji bio Varaždin koji je propustio tri odlične šanse prije nego li su Osječani poveli. U 38. minuti Omerović je ubacio loptu u domaći šesnaesterac, a odlično je glavom reagirao Jakupović i doveo goste u vodstvo.

Domaći sastav je izjednačio u 58. minuti, a ponovno je u središtu pozornosti bio Duvnjak koji je prije nekoliko dana postigao efektan pogodak na Poljudu protiv Hajduka. I ovaj put je to bila Duvnjakova majstorija, odlično je pucao s 20 metara i izjednačio rezultat na 1-1.

Otvoreno se igralo i u ostatku utakmice s tim da su napadi Varaždina ipak bili češći i opasniji. U 61. minuti zaprijetio je domaći igrač Antunović, dok je u 68. bolje morao reagirati Jurišić na drugoj strani, ali je domaći vratar Silić zaustavio tu prijetnju.

Veliku šansu za potpuni preokret Varaždin je propustio u 78. minuti. Točnije, okvir vrata je spasio Osječane nakon udarca Mamića. Osječani su sjajnu šansu za ulazak u četvrtfinale imali u 83. minuti. Jugović je pucao, ali je domaći igrač Barać s vratarske linije spasio siguran pogodak.

U produžecima su oba sastava bila daleko rezerviranija nego li ranije te su već tada počeli razmišljati o jedanaestercima. Nikakve prave prilike nije bilo tijekom 30 minuta produžetaka, a tijekom udaraca s bijele točke domaći igrači su bili nepogrešivi i time je Varaždin ostvario prolaz dalje nakon što gostujući igrači Čolina i Jugović nisu realizirali udarce s 11 metara.

U srijedu su prolaz u četvrtfinale Kupa izborili i nogometaši Rijeke, branitelji naslova, koji su u gostima pobijedili Mladost Ždralovi s 4-1. Na poluvremenu je vodila Mladost, član trećeg razreda hrvatskog nogometa, nakon pogotka Nikolića u petoj minuti. U nastavku je uslijedio preokret. Tri gola je dao Duje Čop, u 49., 51. i 62. minuti, a još je jedan dodao Vignato u 58. minuti.

Ranije su četvrtfinale Kupa izborili Gorica, Slaven Belupo, Hajduk, Lokomotiva, Kurilovec i Dinamo. Gorica je u gostima pobijedila Rudeš 6-0, dok je Slaven Belupo kod BSK-a u Bijelom Brdu slavio 3-0.

Hajduk je nakon jedanaesteraca s 4-2 bio bolji od Cibalije u Vinkovcima, a Lokomotiva kao domaćin s 4-0 od Varteksa. Kurilovec je iznenadio Istru 1961 i pobijedio 2-1, dok je Dinamo nadjačao Karlovac 1919 u gostima sa 7-0.