DVA EKSCENTRIKA

Slavni nogometaš prepričao svoju stranu incidenta s Markom Livajom: 'Proradio mu je ego i udario me'

Kevin Prince Boateng
DPA/Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
03.12.2025.
u 18:04

Ja mu kažem: ‘Vidim da si napet. Samo želim pomoći.’ A on meni: ‘Ali nikad više nemoj tako razgovarati sa mnom.'

Bivši nogometaš i reprezentativac Gane Kevin-Prince Boateng poznat je kao jedan od nogometnih 'putnika', odnosno igrača koji je u karijeri promijenio veliki broj klubova. Igrao je tako za neke od najvećih europskih klubova poput BarceloneMilana te druge poznate klubove puput Tottenhama i Schalkea. Pred karijere, ne želeći se skrasiti, nosio je i dresove manjih klubova iz liga petice poput talijanskog Sassouola i španjolskog Las Palmasa gdje je svlačionicu dijelio s Markom Livajom.

Već je naširoko poznat incident do kojeg je došlo između Boatenga i danas najboljeg igrača Hajduka. Srbijanski nogometaš Ognjen Vranješ prije nekoliko godina ispričao je kako su se njih dvojica potukli dok su dijelili svlačionicu u Las Palmasu, a Boateng je sada gostujući u jednom podcasti ispričao svoju stranu priče:

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

- Marko Livaja, na primjer — igrao sam s njim u Las Palmasu. On je hrvatski napadač. Posvađali smo se na terenu zbog jedne situacije. On je driblao, a trebao je dodati loptu. Ja sam mu rekao: ‘Dodaj loptu, prestani biti egoist.’ A on meni: ‘Šuti.’
 Nakon treninga odvedem ga u kuhinju i kažem mu: ‘Brate, što je s tobom? Imaš neke probleme doma ili što?’ On kaže: ‘Da, imam.’ - počeo je Boateng.

- Ja mu kažem: ‘Vidim da si napet. Samo želim pomoći.’ A on meni: ‘Ali nikad više nemoj tako razgovarati sa mnom.’ Ja pitam: ‘O čemu pričaš?’ A on: ‘Pusti me na miru.’ Ego mu je proradio i pita me: ‘Što hoćeš?’ Onda on otvori vrata svom snagom i udari me ravno u čelo. Ja sam tu poludio, krenem na njega i udarim ga u potiljak i počnemo se tući. On udari mene, otvori mi usnu i potučemo se - zaključio je bivši reprezentativac Gane.

Priča se više manje podudara s Vranješovom samo što je bivši nogometaš dodao i kako se Boateng Boateng skrivao od Livaje pa čak se i zaključao kako ga bivši hrvatski reprezentativac ne bi pronašao.
tučnjava Las Palmas Marko Livaja Kevin Prince-Boateng

