Anzulović: Borit ćemo se sve dok imamo izgleda

Večeras u Trstu (20.45), hrvatska muška košarkaška reprezentacija igra jednu od niza “biti ili ne biti” utakmica koje su pred njom.

Zapravo, Hrvatska bi najprije trebala večeras pobijediti Italiju, a potom u nedjelju i Rumunjsku (u Cluju) i tek bi tada došla u situaciju koja pruža nadu (sadašnja sa skorom 1-3 je očajna) u kvalifikacijskom procesu za Svjetsko prvenstvo.

I Bojan i Dario moraju kreirati

A taj nezahvalan posao, da izvuče hrvatski reprezentativni brod iz olujnog vrtloga, dopao je novog izbornika Dražena Anzulovića. Naime, Zula je taj koji nakon 1-3 u kvalifikacijama za SP mora vaditi kestenje iz vatre:

– Ja nisam opterećen tim stvarima. Kada preuzmeš momčad usred sezone ili nekog ciklusa, to je uvijek vruć krumpir. No treneri ili izbornici se i mijenjaju kada ne ide dobro, to je naprosto priroda ovog posla. U deficitu jesmo pa moramo pokušati doći u bolju situaciju i to je minimum što ćemo tražiti. Moramo pružiti maksimum, izgledati kao momčad, naša želja mora biti izražena, a moramo biti taktički spremni.

Utakmica protiv oslabljene reprezentacije BiH pokazala je da će Bogdanović i Šarić morati sudjelovati u kreiranju igre puno više nego što se mislilo.

– Oni su kompletni igrači i od njih očekujem da svojim odnosom i trudom predvode momčad u svakom od segmenata igre.

Premda talijanski izbornik Sachetti neće na raspolaganju imati svoje najbolje igrače (Belinelli, Datome, Melli...), a Zula će imati trojicu NBA-jevaca (Bogdanović, Šarić, Zubac), naš izbornik ističe:

– Moramo respektirati momčad koja nas je dobila sa 16 razlike u Zagrebu. Bez obzira na sastav, mi nemamo pravo ni na koga ići bahato, već s punim respektom, ali i svjesni toga koliko sami vrijedimo. Baš kao i mi, i Zula sanjari o četirima ovoljetnim pobjedama (po dvije u lipnju i rujnu) u utakmicama u kojima će imati na raspolaganju NBA i euroligaške igrače.

– To koliko će nam pobjeda biti potrebno da se plasiramo na SP, to su daleke kalkulacije na koje nemamo pravo. No zato imamo pravo tražiti da budemo združeni cijelo vrijeme i da se borimo sve dok imamo i najmanje izglede.

San su šestorica NBA-jevaca

Nada se Zula i tome da na jesen, u rujnu, na raspolaganju ima svu šestoricu NBA igrača jer tada preostala trojica (Hezonja, Bender i Žižić) ne bi trebala imati situacije s ugovorima koje ih sada ometaju.

– To će uvijek biti želja i nada.

S obzirom na to da trenerima uvijek nedostaje treninga i utakmica, šteta je što se sve ovo moralo raditi u tako kratkom roku.

– Naše NBA igrače imali smo točno toliko koliko su njihova pravila dozvoljavala. Ja bih volio da smo imali još jednu pripremnu utakmicu jer ja volim više utakmica, one pokažu realnu sliku. No, da smo ugurali još jednu prijateljsku utakmicu u tako kratkom roku, onda bismo imali dva treninga manje – zaključio je Zula.