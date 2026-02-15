Ponovo prekinut tok nafte kroz naftovod Družba, Rusi ga pogodili sami?

Prekinut je dovod nafte kroz naftovod Družba koji kroz Ukrajinu vodi do europskih zemalja, poglavito njegova glavnog korisnika Mađarske. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto u petak je optužio Ukrajinu da koči nastavak isporuka nafte.

- Ukrajina nastavlja s miješanjem u nadolazeće mađarske izbore. Volodimir Zelenski je, iz političkih razloga, odlučio ne dopustiti ponovno pokretanje isporuka nafte Mađarskoj putem naftovoda Družba, unatoč nepostojanju ikakvih tehničkih prepreka. Cilj je jasan: dovesti mađarsku vladu u težak položaj ugrožavajući našu energetsku sigurnost uoči nadolazećih izbora. Kažemo ne uvlačenju u rat, ne slanju našeg novca Ukrajini i ne članstvu Ukrajine u EU, napisao je na Facebooku. Nije to sve, razlog je navodno pogodak u jedno od postrojenja naftovoda Družba zbog kojeg je prekid nastupio. Osim što to znači da tehnička prepreka ipak postoji, nije jasno čiji je projektil pogodio naftovod. Kremlj je u petak odbio komentirati ukrajinsku optužbu da je Rusija napala naftovod Družba, koji je izgradio Sovjetski Savez, i zaustavila protok prema Istočnoj Europi.

- Nemamo precizne informacije, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, upućujući pitanje o tome ruskom ministarstvu energetike. No, brojni mediji donose kako je siječanjski napad Rusije na ukrajinski ogranak naftovoda Družba zaustavio je tranzit ruske nafte u istočnu Europu, a to je 12. veljače izjavio ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha. Ukrajinska naftna i plinska tvrtka Naftogaz izvijestila je 27. siječnja da je Rusija napala jedan od njezinih objekata u istočnoj Ukrajini, ali nije precizirala koji. Međutim, gradski dužnosnici u Brodiju, gdje se Družba susreće s naftovodom Brodi-Odesa, upozorili su stanovništvo na onečišćenje od izgaranja naftnih derivata, a Sibiha je na X-u objavio sliku vatrogasaca kako se bore s plamenom.

- Znamo da se mađarska strana sprema ponovno se žaliti na probleme s tranzitom ruske nafte kroz naftovod Družba. Možemo im samo savjetovati da se s ovim fotografijama obrate svojim „prijateljima“ u Moskvi. Ovo je infrastruktura naftovoda Družba koja gori nakon najnovijeg ciljanog ruskog napada 27. siječnja, kojim je zaustavljen tranzit nafte. Usput, Mađarska nije protestirala Rusiji zbog toga. Nisu mogli ni izgovoriti riječ „Rusija“. Dvostruki standardi u svom najboljem izdanju. Istina je da je Moskva prestala biti pouzdan dobavljač u trenutku kada je pokrenula agresiju na Ukrajinu. A ta agresija je uzrok svih problema. Nažalost, godine ove stvarnosti nisu bile dovoljne Orbanovoj vladi da to shvati i diverzificira opskrbu. Predlažemo im da otvore oči, napisao je. Onda je nastupila i uobičajena prepirka. Jer, ranije prekide isporuke pratili su prosvjedi Budimpešte i Bratislave, posljednjih tjedana nije bilo izvješća iz Ukrajine, Mađarske ili Slovačke o bilo kakvim problemima s opskrbom naftom, primijetio je ukrajinski ministar.

- Mađarska nije uložila nikakav protest Rusiji zbog toga. Nisu mogli ni izgovoriti riječ 'Rusija'. Dvostruki standardi u svom najboljem izdanju, rekao je Sybiha u svojoj objavi. Odgovarajući na njegove primjedbe, mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto sugerirao je da je Kijev odgovoran za blokiranje opskrbe električnom energijom za rad naftovoda. - Zašto ne pitate svog predsjednika kada će dopustiti ponovno uspostavljanje opskrbe naftovoda električnom energijom?, napisao je Szijjarto na X-u.

Onda se oglasila i Slovačka. Unatoč obustavi isporuke ruske nafte naftovodom Družba, Slovačka održava odgovarajuće rezerve nafte i naftnih derivata, prema podacima Uprave državnih rezervi Slovačke. Agencija je uvjeravala da je, uz odobrenje vlade, spremna osloboditi potrebne rezerve kako bi se osigurala stabilnost opskrbe. Hitni sastanak Slovačke komisije za energetsku sigurnost zakazan je za sutra, ponedjeljak. Na sjednici će se procijeniti trenutna situacija i raspravljati o strateškim mjerama za osiguranje opskrbe zemlje naftom. Slovačko ministarstvo gospodarstva izvijestilo je u petak da su nacionalne strateške rezerve dovoljne za pokrivanje otprilike 90 dana potrošnje.