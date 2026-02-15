Naši Portali
ZNAČAJNA UŠTEDA

Njemački stil točenja goriva uštedjet će vam novce: Ovo je najpovoljnije doba dana za otići na pumpu

Izbjegavajte gužve na pumpama jer dok čekate u redu s upaljenim motorom, bespotrebno trošite gorivo

Iako možda djeluje kao sitan detalj, trenutak kada se zaustavite na benzinskoj pumpi može napraviti razliku u vašem novčaniku. Tehnika koju već primjenjuju mnogi vozači u Njemačkoj obećava male uštede pri svakom točenju goriva, a vremenom se te uštede mogu značajno zbrojiti. Stručnjaci savjetuju tzv. "njemački stil točenja goriva", što znači da gorivo točite rano ujutro ili kasno navečer, kada su temperature niže. Prema podacima njemačkog ADAC-a, razlika u cijeni može doseći i do 10 centi po litri u određenim uvjetima, prenosi Blic.

Za ovu razliku je zaslužna fizika - naime, gustoća goriva mijenja se ovisno o temperaturi. Kada je hladnije, benzin ili dizel su gušći, što znači da za isti plaćeni litraž, stvarna količina energije koju dobijete može biti nešto veća. Dakle, ako točite gorivo ujutro ili navečer, kada su vanjske temperature niže, dobit ćete "kompaktnije" gorivo nego tijekom vrućih sati dana.

Iako razlika nije velika pri svakom točenju, kada se to čini redovito, na duže staze ušteda može biti značajna. Međutim, treba napomenuti da se benzin i dizel čuvaju u podzemnim rezervoarima, gdje je temperatura relativno stabilna. To znači da iako postoji razlika između jutra i popodneva, varijacije nisu ogromne.

Osim odabira vremena za točenje, postoji nekoliko drugih trikova koji vam mogu pomoći uštedjeti. Prvo, izbjegavajte odlazak na benzinsku stanicu samo da biste natočili gorivo - najbolje je to učiniti kad ste ionako u prolazu. Također, izbjegavajte gužve na pumpama jer dok čekate u redu s upaljenim motorom, bespotrebno trošite gorivo. Još jedan korisni savjet je da stanete s točenjem goriva čim čujete "klik" na pištolju za gorivo. Taj zvuk znači da je vaš rezervoar pun. Ako nastavite točiti, gorivo neće "ući u rezervoar", već će biti prokapanje i vi ćete bespotrebno gubiti novac.

NO
nogomet90tih
11:10 15.02.2026.

Bože što ja neću sve pročitati?!?

CO
CommonSense
10:54 15.02.2026.

Znaju li Nijemci uopće za taj famozni “njihov stil točenja”? 😄 Jer iskreno, to što članak opisuje više zvuči kao zdrava logika svakog vozača — pogotovo kad točiš na “benzinskim parama” i pažljivo gledaš svaku znamenku na displeju. Tekst je zabavan, ali pomalo je porazno što dolazi iz druge ruke. Preuzeti vijest nije grijeh, ali barem dodajte malo konteksta ili vlastite analize — ovako djeluje kao copy-paste s mašnom. A kad smo već kod “njemačkog stila”, možda bi bilo zanimljivije pročitati njemački način punjenja električnih automobila — to bi barem zvučalo kao tema iz 2026., a ne kao otkriće da je jeftinije točiti kad je jeftinije.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
10:48 15.02.2026.

Ja stedim na svoj nacin. Uvijek natocim za samo 30 eura. Tako da mi je svejedno kolko kosta. Mene kosta samo 30. A vi placajte kolko ocete u jutro ili navecer. Vi placite a ja se smijem jer sam potrosio samo 30 eur.

