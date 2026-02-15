'Rodila mi se kći, a onda smo morali na drugi kraj SAD-a. U rađaoni sam znao što će se dogoditi...'

Na našu poruku u kojoj smo mu čestitali na tome što je drugu godinu zaredom izabran za košarkaša godine, Ivica Zubac odgovorio je emotikonom koji je jasno odražavao njegovu sreću i zadovoljstvo. A kad je čuo da je ovoga puta u Mariju Hezonji imao puno većeg rivala nego prethodne godine kada je dobio svih deset desetki, našalio se:

– Morat ću se uozbiljiti da se ne bih umislio. Kažete ovo je bio 48. izbor u anketi Večernjeg lista? Bogme lijepa tradicija. Nadam se da ću moći osvojiti Sikiričinu statuu još koji put. Drago mi je da sam nastavio niz Hercegovaca koji već tradicionalno osvajaju ovaj trofej. Znam da je sve započelo s Draženom Dalipagićem, da je laureat bio i Josip Sesar, jednom i moj rođak Zoran Planinić, a više puta i Bojan Bogdanović.

Kazat će ivica da je pobjedu očekivao.

– Očekujem to svake godine pa nisam bio iznenađen. Doduše, nisam pozorno pratio sve objave članova žirija jer je u ovom tjednu bilo podosta gužve.

Jasno nam je o čemu govori jer je u vrlo kratkom vremenu doživio dvije velike stvari: rođenje kćeri, a potom i razmjenu u drugi klub. U kojem se razdoblju to sve dogodilo?

– U nekih 36 sati. Kći je došla na svijet u 21.55 sati u utorak, a u četvrtak sam, negdje u 10 i 30 sati ujutro, saznao da sam trejdan. Dakle, u tako kratkom roku dogodila mi se najprije velika radost, a potom su uslijedile i suze zbog rastanka od kluba u kojem sam se jako dobro osjećao.

Povjerio nam je da je bio na porođaju.

– Da, bio sam u rađaonici i to je čudesno iskustvo kakvo nisam imao dosad u životu. Nakon svega što je prošla, sad još više poštujem svoju suprugu. Žene definitivno imaju veću toleranciju na bol. Ako sam oko toga i imao neke sumnje, sada sam se u to uvjerio.

Kako se zove tatina princeza?

– Siena. Nismo mislili na glumicu Siennu Miller, već je beba dobila ime po istoimenom talijanskom gradu. Supruga Kristina je od početka htjela to ime pa nije bilo puno rasprave.

Je li ga iznenadio trejd?

– Ja sam i za vrijeme ženina porođaja znao da se to može dogoditi. Znali smo još od prosinca da je Indiana zainteresirana, pokušavali su oni već neko vrijeme no Clippersi nisu htjeli. Zapravo, rekli su da će na to pristati jedino ako dobiju jako dobru ponudu. Do sat vremena prije trejda mislili smo da se to neće ostvariti kao ni prethodnih godina. Uvijek je bilo poziva. Klubovi su se zanimali, samo za ovaj prijelazni rok zvalo je oko deset klubova pa je bilo sve moguće.

I na kraju se ostvarilo. Tko mu je to priopćio?

– Naš predsjednik Lawrence koji mi je obećao da ću prvi znati ako se to dogodi. I doista, prvo je zvao mene, a tek je onda potvrdio Indiani da pristaje na njihov paket. Razmjena nije stigla u najboljem tajmingu, ali sve je fer odrađeno. Ne mogu nikome ništa zamjeriti.

Kako se odvijao taj razgovor?

– Čim me je Frank nazvao, znao sam o čemu se radi. Ton njegova glasa bio je tužan. Rekao mi je da ima loše vijesti te mi priopćio kamo i kako idem. Rekao mi je da mu je to bila najteža stvar koju je morao učiniti za vrijeme njegova mandata u Clippersima. On se nadao da Indiana neće ponuditi taj paket, htjeli su me zadržati. No bila je to ponuda koja se nije mogla odbiti. Jedini način da me trejdaju bio je da im bude ponuđen "godfather deal", ponuda koju Clippersi nisu mogli odbiti. A dobili su dva mlada igrača, dva picka na ovogodišnjem draftu koji bi mogao biti jako kvalitetan i još jedan izbor u drugoj rundi.

Ivica je izjavio da mu je to bio jedan od najtežih trenutaka u karijeri.

– Los Angeles mi je kao drugi dom. Tu sam proveo 10 godina, a Clippersi su mi bili poput obitelji. Kada se trejd dogodio, otišao sam u klupski trening centar i tamo proveo osam sati opraštajući se od zaposlenika kluba. Mnogi su plakali, nisu mogli vjerovati da se to dogodilo. Bilo je to dosta teško.

A nije ni njemu bilo lako napustiti uvjete u kojima je radio. U jednom prijašnjem razgovoru, kazao je da nitko u NBA ligi nema takav trening centar.

– Doslovno ne morate niti ići kući jer tamo imate sve – nevjerojatan broj stručnjaka za sve što vam kao sportašu treba, a možete naručiti i hranu kakvu god poželite.

Osim u ljudskom, Ivica se u Clippersima osjećao jako dobro i u košarkaškom smislu?

– Što se tiče košarke, imao sam u Clippersima svoju komfornu zonu. Poznavao sam sustav igre bolje nego itko jer sam u njemu bio sedam godina. U svakom sam trenutku znao što se radi. Sada pak dolazim u potpuno drukčiji sustav igre i trebat će mi vremena da se uhodam. Još nisam svjestan koliko je to velika promjena. No vjerujem da je Indiana prava momčad za mene.

Kolika mu je zadovoljština to što nije razmijenjen zbog nezadovoljstva kluba njegovim igrama, već zbog velikog iznosa koji su za njega mogli dobiti?

– I jest i nije. Dobro je to čuti, no trejd se ipak dogodio. Doduše, u današnjoj NBA ligi valjda nema igrača koji se ne može trejdati. Svako je dostupan za pravu cijenu. Ako je Luka Dončić to doživio, onda može svatko. Da, postoji svojevrsna satisfakcija da je Indiana morala jako puno ponuditi, no to donosi i pritisak. Ako su toliko dali za mene, zacijelo će od mene i puno očekivati.

Koliko sve ovo mijenja njegov život?

– Prilično. Zapravo, još nisam ni svjestan koliko jer bio sam u Indiani na pola dana da obavim liječnički. Zatim sam se priključio momčadi u New Yorku gdje su mi rekli da ne trebam čekati utakmicu protiv Brooklyna te da umjesto toga idem kući supruzi i tek rođenom djetetu. Kad je zrakoplov slijetao u Indianapolis, gledao sam bijela, snježna polja i zamrznuta jezera kroz prozor. Dosta je hladno. Što se tiče samog grada i klime, bit će to ogromna promjena jer u Los Angelesu je vječno proljeće. Eto, nekoliko posljednjih tjedana bilo je oko 20 stupnjeva, baš prelijepo vrijeme. Čini se da sam sve to uzimao zdravo za gotovo i nisam znao koliko nam je dobro. Sada ću zasigurno cijeniti Los Angeles malo više.

Kakav je plan što se tiče obitelji? Hoće li mu se pridružiti već sada ili...?

– Do kraja sezone neće, nema smisla. Preostala su nam još dva mjeseca jer, načeta ozljedama i neigranjem Halliburtona, Indiana ove godine teško može izboriti doigravanje. Preselit ćemo se obiteljski prije početka sljedeće sezone.

Što s kućom u Los Angelesu?

– Nismo još odlučili. Sve je moguće. Doduše, imati nekretninu u Los Angelesu velika je vrijednost. Uostalom, uvijek tamo možemo otići, ugostiti bliske ljude. Zasad kuća ostaje u našem vlasništvu.

Kad smo već kod Halliburtona, sve su glasnije priče da bi se njegovim povratkom nakon teške ozljede njih dvojica mogli prometnuti u sjajan pick-and-roll tandem.

– Naravno. Dosta smo nas dvojica razgovarali ovih dana. Zapravo, on je bio najveći "krivac" za ovaj trejd jer je inzistirao da se mene dovede. Mislim da će to biti dobra kombinacija, čovjek je prošle sezone imao najbolji omjer između asistencija za koš i izgubljenih lopti. Vidi se da voli košarku, da sve prati, da sve zna. I zbog toga se radujem sljedećoj sezoni. Budemo li svi zdravi, a fokus će biti na tome, imat ćemo velike izglede potući se za naslov sljedeće sezone.

Poput Halliburtona, i Ivica je ozlijeđen, ali ne tako teško.

– Imao sam rupturu dvaju ligamenata i puknuće mišića, koje je bilo praćeno obilnim krvarenjem. I danas je na tom mjestu prisutan otok i zglob još uvijek nije sto posto stabilan. Plan je ne vraćati se na teren dok ne budem potpuno spreman, pogotovo zato što nema pritiska borbe za doigravanje.

Kad bi mogao odigrati svoju prvu utakmicu za Indianu?

– Vjerujem da će to biti uskoro i radujem se tome. Nisam siguran koja će to biti utakmica, ali očekujem je nakon All-Star pauze. Nestrpljiv sam u želji da osjetim tu atmosferu i dobrodošlicu.

Koliko smo uspjeli registrirati, on i Kobe Brown u Indianapolis su doputovali privatnim zrakoplovom. Organizira li netko taj transfer ili se igrač snalazi sam?

– To organizira klub. Ne znam je li to njihova obveza, ali uobičajena je praksa da bude tako. Osim toga, dali su mi i nekoliko dana više nakon rođenja djeteta, svjesni koliko mi znači biti uz suprugu i bebu. Doista su obzirni i usmjereni na obitelj.

Ivici to nije bio prvi trejd u karijeri. No u prvome je otišao s jednog kraja grada na drugi.

– To se u logističkom smislu gotovo i nije moglo nazvati trejdom. Nisam trebao nigdje otputovati, nigdje čekati svoju novu ekipu, nisam se morao seliti. Bio je to valjda najlakši trejd u povijesti razmjene igrača.

A za to je saznao u Bostonu, dok je čekao utakmicu svojih Lakersa protiv Celticsa?

– Baš kada sam navio sat za popodnevni odmor, stiže poziv generalnog menadžera Roba Pelinke. Odmah sam znao što je. Zapravo, zvali su on i Magic Johnson rekavši mi da su me trejdali u Clipperse. Vidjevši da oni igraju za dva dana u Bostonu, ostao sam ondje kako bih dočekao svoju novu momčad. Bio sam pet-šest dana u Bostonu.

Nakon sjajne prošle sezone u kojoj je knjižio 16,8 koševa i 12,6 skokova po nastupu, u ovoj je bilježio nešto slabije brojke – 14,4 koša i 11 skokova po susretu. Što je razlog tome?

– Te brojke bile su gotovo iste prije ozljede gležnja. No onda sam propustio određeni broj utakmica, a ekipa je počela igrati drukčije. Bez mene su imali fokus na neke druge stvari u napadu. A kada sam se vratio, imao sam restrikciju u minutaži, iz predostrožnosti, pa sam se pokušavao što više uklopiti. Prema procjeni trebao sam imati od tri do pet tjedana pauze, a ja sam se vratio za dva pa su bili ekstra oprezni. Momčad je igrala dobro i bez mene pa se nisam htio nametati. Osim toga, i obrane su se više prilagodile meni pa su me, u gotovo svakoj utakmici, udvajali kada bih igrao leđima košu.

Big Zu je stigao u najkošarkaškiju saveznu državu u SAD-u. Barem tako sebi tepaju građani Indianapolisa.

– Vidi se to od prve sekunde. Čim sam sletio u Indianu, svi su znali tko sam, znali su da sam postao otac. Na društvenim mrežama dobio sam bezbroj poruka podrške. Na svakoj utakmici Pacersa dvorana je dupke puna, a isto je i kad igra ekipa iz ženske NBA lige Indiana Fever.

Spomenuta All-Star pauza najpopularnijima je obveza, a svim ostalima prilika da malo predahnu. Kako je svoje All-Star vikende dosad provodio Zubac?

– Uvijek bismo otišli negdje gdje je jako toplo, gdje možemo uživati na plaži i u moru. Bilo da je to Meksiko ili na Karibima. Dakako, ovoga puta smo zbog novorođenog djeteta planirali ostati u Los Angelesu.

A kada dođe toplo ljeto, Ivica i obitelj će put Hrvatske gdje njega čekaju i određene reprezentativne obveze.

– Igrat ću kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo – to mi je sada prioritet. Jedva čekam te susrete i nadam se da će dečki u ovom kvalifikacijskom prozoru odraditi dobar posao te u dvjema utakmicama protiv Njemačke izboriti barem jednu pobjedu. Izuzetno sam motiviran, a i mom novom treneru Ricku Carlisleu drago je što ću igrati za reprezentaciju jer vjeruje da će mi to pomoći da u što boljem stanju dočekam početak nove sezone.

Kaže da ga je silno obradovala pobjeda nad Izraelom?

– Reprezentacija je u toj utakmici stvarno izgledala super. U kontaktu sam s izbornikom Mijatovićem, bit će to dobro.

Kako Ivica komentira to što se dogodilo kapetanu reprezentacije Dariju Šariću, koji je u 48 sati promijenio dva kluba (Chicago, Detroit) da bi ga na kraju ovaj drugi otpisao.

– To vam je NBA. Znam da su mu u Sacramentu govorili da će dobiti priliku, a to se nije dogodilo. U NBA ne možeš nikome vjerovati i uvijek moraš biti spreman na sve. No sada je on u poziciji da zna na čemu je. Dobit će cijeli ugovor i može se pripremiti za novu sezonu ili možda potpisati za nekoga do kraja sezone. Osim toga, za njega se zanimaju i euroligaši jer Dario je igrač koji čini razliku. Mnoge bi momčadi voljele imati takvog igrača u svojim redovima.

I Ivica je, poput Darija, nakupio 10 godina NBA staža što znači prilično visoku mirovinu.

– Da, sad idemo po još deset sezona.