DERBI DONJEG DOMA

Gorica i Vukovar 1991 odigrali bez golova

Velika Gorica: HNK Gorica i HNK Vukovar 1991 u 22. kolu HNL-a
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Hina
15.02.2026.
u 19:45

I prethodna dva ogleda ovih klubova su završila bez pobjednika, u studenom je u Velikog Gorici bilo 1-1, a u kolovozu u Vinkovcima 2-2.

U susretu 22. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica i Vukovar 1991 su odigrali 0-0. Bio je to derbi iz donjeg doma ljestvice hrvatskog prvenstva, a ovim rezultatom najviše mogu biti zadovoljni u Osijeku, koji se također, bori za prvoligaški spas.

Prvu veliku priliku na utakmici imala je Gorica već u devetoj minuti. Nakon ubačaja iz kornera, Ivan Fiolić je pogodio stativu. U 32. minuti okvir gola su uzdrmali i gosti. Lovro Banovac je sa više od 30 metara pokušao lobati istrčalog vratara Davora Matijaša, ali je njegov udarac završio na gredi.

Sedam minuta kasnije vidjeli smo novu veliku priliku Vukovara. Lovro Banovec je ubacio do Lovre Kulušića koji je pucao glavom, no Matijaš je sjajno obranio. Posljednju priliku u prvom dijelu imala je Gorica u 42. minuti. Filip Čuić je odlično pucao, Denis Pintol je obranio, a Ognjen Bakić je odbijanac glavom prebacio preko vrata.

Prvo uzbuđenje u nastavku vidjeli smo u 57. minuti kada je Gorica zatresla suparničku mrežu. Marijan Čabraja je sjajno pogodio s lijeve strane u suprotni kut. Međutim, pogodak je nakon nekoliko minuta video analize poništen zbog zaleđa u začetku akcije.

U nastavku drugog dijela, Gorica je bila nešto aktivnija, ali bez pravih prilika. Vukovar je mogao šokirati domaćina u šestoj minuti nadoknade, no Vito Čaić je loše pucao glavom.
