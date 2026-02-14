Kraj sezone za Zacha LaVinea

Branič Sacramento Kingsa Zach LaVine (30) operirat će desnu ruku nakon All-Star pauze i po svemu sudeći njegova sezona je završila.

LaVine je propustio posljednje tri utakmice Kingsa zbog ozljede tetive desnog malog prsta. Američki mediji navode kako će ipak morati "pod nož".

Tridesetogodišnji veteran ove je sezone za Sacramento nastupio u 39 utakmica s prosjekom od 19.2 koševa, 2.8 skokova i 2.3 asistencije. Sve su to njegove najniže brojke u posljednjih osam sezona.

Tijekom 12 NBA sezona u 693 utakmice u dresu Minnesote, Chicaga i Sacramaneta, LaVine je u prosjeku postizao 20.7 koševa, uz 4.0 skoka i 3.9 asistencija.

Sacramento Kingsi su trenutačno posljednji u Zapadnoj konferenciji NBA lige sa 12 pobjeda i 44 poraza.