Zrinka Ljutić danas nastupa na Olimpijskim igrama! Evo kad je utrka i gdje je možete gledati

Kako se približavao njezin nastup u nedjeljnom olimpijskom veleslalomu, tako rasla napetost Zrinke Ljutić. Uoči današnje utrke (10 sati, HTV 2) o tome nam je posvjedočio i njezin otac i trener Amir Ljutić.

– Polako je počela nervoza. Do petka smo bili u programu treninga pa je nismo ni osjećali. U četvrtak smo došli u Cortinu i raspakirali se, a u petak smo išli pogledati staze gdje će se održati sutrašnji trening, kao i stazu za utrku.

Zrinki ovo nisu prve Zimske olimpijske igre pa su joj te napetosti zacijelo poznata stvar.

– Na prvima se tek upoznavala s tim svijetom, a sada je već ozbiljnije.

Ozbiljnije je zbog njezine pobjede u poretku slalomašica u prošloj sezoni pa su očekivanja na početku ove sezone bila puno veća. No budući da je ova sezona prilično skromna i praktički je već otpisana u kontekstu visokog ukupnog plasmana, Zrinka u Cortini može voziti opušteno. Dakako, ako se uspije dovesti u to stanje.

– Ipak bih volio da nije tako bilo, da je bilo normalno. Ne znam što se tu sve dogodilo ni što je točno bilo, ali rješavamo dio po dio. Pokušavamo to riješiti i vidim da forma ide prema gore.

Odlukom tima, ali i direktora reprezentacije i Saveza Vedrana Pavleka, došlo je do promjene servisera.

– Jesmo, promijenili smo servisera. Bio je sada s nama na zadnjem treningu i Zrinka je dobro reagirala na promjenu. To su minimalne promjene, ali vrhunski skijaš to osjeti.

Laici, dakako, o tome nemaju pojma, no pripremiti opremu i skije postao je filigranski posao.

– Baš sam za Hrvatsku televiziju objašnjavao nešto o opremi i ulovio se da bih mogao govoriti do navečer, a nismo se ni dotaknuli uređenja skija. Koliko oštro treba nabrusiti skiju, pod kojim kutem, koji vosak staviti. Ni pancerica se nismo dotaknuli. Prvo morate izabrati model, onda tvrdoću pancerice pa njezin nagib. Posebno se namješta nagib donjeg dijela pancerice, a posebno gornjeg.

Sve što Zrinki preostaje jest da radi ono što najbolje zna, a to je skijati, i da u tome pokuša uživati. Pa što iz toga proizađe. Kako god završio njezin drugi olimpijski nastup, bit će to dobro iskustvo za nastavak karijere, a najbolje godine su, nadamo se, tek pred njom.

Olimpijske igre su barem u tom smislu dobre jer možete skijati neopterećeno. Izađete iz startnog bloka, date pun gas pa kako bude.

Prvi put ove sezone Zrinka u veleslalomu neće biti jedina Hrvatica, već će joj društvo pratiti 16-godišnja Pia Vučinić. A o kome je riječ, pojasnio nam je Ivica Kostelić:

– Pia je kći mog dobrog prijatelja Ivana Vučinića, koji je također bio skijaš. On je pokrenuo privatni projekt u kojem kao skijaši sudjeluju njegova djeca. Potpuno je angažiran i sada već vidimo prve rezultate.