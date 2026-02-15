Da ti srce pukne: Ovo je 12 čistokrvnih pasmina pasa koje vlasnici najčešće napuštaju
Napuštanje pasa tužna je svakodnevica s kojom se skloništa susreću iz dana u dan. Uz mješance, neke se pasmine u skloništima pojavljuju češće jer ljudi podcijene njihove potrebe, energiju ili zahtjevnost odgoja. I Heart Dogs izdvojio je 12 pasmina koje se često spominju u kontekstu napuštanja i što budući vlasnici trebaju znati prije nego što psa dovedu kući.
Dalmatiner: Dalmatineri su prepoznatljivi po pjegavoj dlaci i velikoj energiji, što mnoge vlasnike iznenadi tek kada pas stigne u dom. Trebaju puno kretanja i mentalne stimulacije, a bez toga mogu postati destruktivni i teško upravljivi. Uz to, skloni su određenim genetskim problemima poput gluhoće pa impulzivno udomljavanje često završi odustajanjem.
Akita: Akite su veliki, snažni i iznimno odani psi, ali njihova zaštitnička narav traži ozbiljan pristup odgoju. Ako nisu pravilno socijalizirane i trenirane, mogu razviti probleme u ponašanju i sklonost dominantnosti. Zbog toga su zahtjevne za početnike pa dio vlasnika shvati prekasno koliko iskustva i dosljednosti trebaju.
Aljaški malamut: Aljaški malamuti su impresivni radni psi stvoreni za napor i kretanje, pa im kućni ritam često nije dovoljan. Trebaju intenzivnu fizičku aktivnost i izazove, a bez toga se javljaju frustracija i neposluh. Njihova tvrdoglavost i snažan lovački nagon dodatno otežavaju suživot ako vlasnik nije spreman na ozbiljan angažman.
Njemački ovčar: Njemački ovčari su inteligentni i svestrani, no upravo ta pamet i energija traže puno rada i usmjeravanja. Ako im nedostaje treninga i aktivnosti, mogu razviti tjeskobu, reaktivnost ili agresivnost. Mnogi završe u skloništu jer ljudi nisu spremni na dugoročnu obvezu i svakodnevni rad s psom.
Sibirski haski: Sibirski haskiji osvajaju izgledom i prijateljskim dojmom, ali nisu pasmina za 'malo šetnje'. Trebaju puno trčanja i mentalne stimulacije jer u suprotnom, zbog dosade, lako postanu glasni i destruktivni. Poznati su i kao majstori bijega pa bez sigurnog prostora i strpljivog treninga često nastaju problemi.
Bokser: Bokseri su razigrani, nježni i puni entuzijazma, ali njihova energija može iscrpiti vlasnike koji očekuju mirnijeg psa. Za njih su ključni redovito kretanje i stimulacija, inače se znaju 'zabaviti' na način koji, primjerice, nije drag namještaju. Uz to, skloniji su nekim zdravstvenim tegobama pa dio ljudi odustane kad shvati koliko brige traže.
Pit bull terijer: Pit bullovi su često stigmatizirani, a istovremeno su pasmina kojoj je nužna odgovorna socijalizacija i dosljedan odgoj. Kad se zanemare trening i granice, mogu se javiti problemi u odnosu prema drugim psima ili nepoznatim ljudima. Mnogi završe u skloništu jer vlasnici nisu bili spremni na razinu rada i odgovornosti koju pas zahtijeva.
Bigl: Biglovi su veseli i prijateljski, ali njihov izniman njuh često ih vodi ravno u nevolje. Ako nisu na povodcu ili u dobro ograđenom dvorištu, lako odlutaju prateći mirise. Također mogu razviti separacijsku anksioznost i postati glasni ili destruktivni kad su dugo sami, što za neke vlasnike postane nepodnošljivo.
Jack Russell terijer: Jack Russell terijeri su mali psi s ogromnom količinom energije i samopouzdanja. Trebaju puno aktivnosti i zadataka, inače im dosada brzo prijeđe u kopanje, lajanje i razne nestašluke. Njihov snažan lovački instinkt i tvrdoglavost znače da trening mora biti strpljiv i dosljedan.
Belgijski malinoa: Belgijski malinoi su radni psi visoke inteligencije i goleme energije, često korišteni u policiji i vojsci. U prosječnom kućanstvu lako postanu previše intenzivni jer traže puno fizičkog rada i mentalnih izazova. Bez kvalitetnog treninga i socijalizacije mogu razviti problematična ponašanja, pa su najprimjereniji iskusnim vodičima.
Čivava: Čivave su malene, ali temperamentom često 'velike', pa znaju iznenaditi ljude koji ih biraju samo zbog veličine. Bez socijalizacije mogu postati prgave, reaktivne i pretjerano vezane uz vlasnika. Upravo zato trebaju jasna pravila i dosljedan odgoj, a kad to izostane, dio vlasnika odustane.
Shih Tzu: Shih Tzu je umiljat i nježan pas, ali njegova dlaka traži ozbiljnu rutinu njege. Potrebno je svakodnevno četkanje i redovito profesionalno šišanje kako bi se spriječilo petljanje i problemi s kožom. Uz to su skloniji nekim zdravstvenim poteškoćama poput respiratornih i dentalnih problema pa ljudi ponekad podcijene i trošak i obvezu.