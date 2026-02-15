Naši Portali
Sukob ega

Legende se posvađale u TV emisiji uživo: 'Prestani lagati, nisi milijarder...'

Screenshot X
Autor
Željko Janković
15.02.2026.
u 14:43



Charles Barkley je sa samo nekoliko rečenica uništio status milijardera Shaquillea O'Neala, to je učinio za manje vremena koliko mu je trebalo za šut. Trenutak se odvio u nedavnoj epizodi "Inside the NBA" nakon što je Barkley uvrstio Charlotte na popis momčadi Istočne konferencije koje su "ostvarile svoj potencijal". Taj izbor izazvao je trenutačnu nevjericu.

- Postaju sve bolji, čovječe - rekao je Barkley.

Shaq nije povjerovao u to.

- Kladio sam se na sve što imam - rekao je ironično..

I tada je Barkley to shvatio osobno.

- Vidi, prije svega, dopusti mi da ti nešto kažem. Stalno pričaš o sebi kao milijarderu. Napravio sam neka istraživanja. Vrijediš samo oko 700 milijuna - kazao je Barkely.

Nije zastao.

- Zato prestani lagati o ostalih 300 milijuna...

Prošao je trenutak, a zatim je dodao: 

- Prestani lagati o 300 milijuna. To je velika laž. Ne mala laž...

O'Neal je 19 godina dominirao NBA ligom. Sljedeća dva desetljeća proveo je radeći isto u poslu - ali s drugačijim pristupom. Nije se samo pojavljivao u reklamama. Ulagao je u dionice. Nije samo kupovao proizvode. Kupovao je tvrtke. U raznim trenucima posjedovao je preko 150 restorana Five Guys, 17 Auntie Anne'sa, nekoliko Papa John'sa i Krispy Kreme. Imao je udjele u teretanama, autopraonicama, tehnološkim tvrtkama i nekretninama.

Bio je član upravnih odbora, potpisivao ugovore o licenciranju i pregovarao o sponzorstvima koja su se isplaćivala dionicama, a ne plaćom. I nije slučajno upao u tu strategiju. Tijekom svoje igračke karijere, O'Neal je jednom čuo osnivača Amazona Jeffa Bezosa kako govori i odlučio je promijeniti način ulaganja. Od tada je, rekao je, podržavao samo tvrtke koje su poboljšavale živote ljudi. Ako posao nekome nije pomogao, otišao je - bez obzira na ponudu.

Uspjelo je. Njegov portfelj je narastao. Njegov brend je rastao. Njegovo lice bilo je posvuda. Dakle, Shaq možda službeno nije milijarder - barem ne prema Forbesu ili drugim javnim procjenama. Ipak, povremeno se tako nazivao i moguće je da koristi vlastite interne brojke ili projekcije.  I dok je 300 milijuna dolara oštar udarac između dva vrlo bogata čovjeka, jaz između njihove stvarnosti i većine ljudi teško je precijeniti. Za prosječno kućanstvo, čak je i jedan posto te brojke izvan dosega.

Shaq je izgradio svoje bogatstvo ulažući u tvrtke koje su rješavale stvarne probleme i stvari koje su poboljšavale živote ljudi. Taj je način razmišljanja rano naučio i često ga primjenjivao. Bio je rani investitor u Googleu, a također je podržao Ring, tvrtku za kućnu sigurnost koju je kasnije preuzeo Amazon. Većina ljudi nema NBA plaću ili brend slavnih, ali ulaganje u ono što vam se sviđa - i traženje pomoći od financijskog savjetnika - i dalje može biti pametan početak.
Ključne riječi
rasprava Shaquille O'Neal Charles Barkley

