Legende se posvađale u TV emisiji uživo: 'Prestani lagati, nisi milijarder...'

Charles Barkley je sa samo nekoliko rečenica uništio status milijardera Shaquillea O'Neala, to je učinio za manje vremena koliko mu je trebalo za šut. Trenutak se odvio u nedavnoj epizodi "Inside the NBA" nakon što je Barkley uvrstio Charlotte na popis momčadi Istočne konferencije koje su "ostvarile svoj potencijal". Taj izbor izazvao je trenutačnu nevjericu.

- Postaju sve bolji, čovječe - rekao je Barkley.

Shaq nije povjerovao u to.

- Kladio sam se na sve što imam - rekao je ironično..

I tada je Barkley to shvatio osobno.

- Vidi, prije svega, dopusti mi da ti nešto kažem. Stalno pričaš o sebi kao milijarderu. Napravio sam neka istraživanja. Vrijediš samo oko 700 milijuna - kazao je Barkely.

Nije zastao.

- Zato prestani lagati o ostalih 300 milijuna...

Prošao je trenutak, a zatim je dodao:

- Prestani lagati o 300 milijuna. To je velika laž. Ne mala laž...

O'Neal je 19 godina dominirao NBA ligom. Sljedeća dva desetljeća proveo je radeći isto u poslu - ali s drugačijim pristupom. Nije se samo pojavljivao u reklamama. Ulagao je u dionice. Nije samo kupovao proizvode. Kupovao je tvrtke. U raznim trenucima posjedovao je preko 150 restorana Five Guys, 17 Auntie Anne'sa, nekoliko Papa John'sa i Krispy Kreme. Imao je udjele u teretanama, autopraonicama, tehnološkim tvrtkama i nekretninama.

Bio je član upravnih odbora, potpisivao ugovore o licenciranju i pregovarao o sponzorstvima koja su se isplaćivala dionicama, a ne plaćom. I nije slučajno upao u tu strategiju. Tijekom svoje igračke karijere, O'Neal je jednom čuo osnivača Amazona Jeffa Bezosa kako govori i odlučio je promijeniti način ulaganja. Od tada je, rekao je, podržavao samo tvrtke koje su poboljšavale živote ljudi. Ako posao nekome nije pomogao, otišao je - bez obzira na ponudu.

Uspjelo je. Njegov portfelj je narastao. Njegov brend je rastao. Njegovo lice bilo je posvuda. Dakle, Shaq možda službeno nije milijarder - barem ne prema Forbesu ili drugim javnim procjenama. Ipak, povremeno se tako nazivao i moguće je da koristi vlastite interne brojke ili projekcije. I dok je 300 milijuna dolara oštar udarac između dva vrlo bogata čovjeka, jaz između njihove stvarnosti i većine ljudi teško je precijeniti. Za prosječno kućanstvo, čak je i jedan posto te brojke izvan dosega.

Shaq je izgradio svoje bogatstvo ulažući u tvrtke koje su rješavale stvarne probleme i stvari koje su poboljšavale živote ljudi. Taj je način razmišljanja rano naučio i često ga primjenjivao. Bio je rani investitor u Googleu, a također je podržao Ring, tvrtku za kućnu sigurnost koju je kasnije preuzeo Amazon. Većina ljudi nema NBA plaću ili brend slavnih, ali ulaganje u ono što vam se sviđa - i traženje pomoći od financijskog savjetnika - i dalje može biti pametan početak.