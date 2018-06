Bogdanović: Hrvatska je ostavila najbolji dojam u Rusiji

Četvrti put u posljednjih pet sezona Bojan Bogdanović Večernjakov je košarkaš godine. No ovaj put nije sam pa titulu dijeli sa svojim reprezentativnim partnerom Darijem Šarićem što trofejnom Mostarcu nimalo ne smeta.

– U godinama koje dolaze Šarić će se napobjeđivati u ovom izboru.

Svake sezone igra sve bolje i bolje, u naponu je snage i ne vidim razloga da tako i ne nastavi. Ovo je tek prvi naslov najboljeg košarkaša godine od mnogobrojnih koji mu slijede.

Dobio sam na važnosti

No uvjereni smo da se ni Bojan neće tako lako dati s prijestolja.

– Iza mene je dobra sezona, možda i najbolja od kada sam u NBA ligi. Svake godine dizao sam igru na višu razinu pa se nadam da će i iduće sezone biti tako i da ću ostati u užem izboru za ovu nagradu.

I iza njegovih Indiana Pacersa jako je dobra sezona.

– Iznenadili smo mnoge analitičare i prognozere. Uostalom, jako smo se dobro nosili s kasnijim finalistima Cleveland Cavaliersima. Štoviše, da su nam u petoj utakmici suci dosudili koš Oladipa, jer ga je LeBron blokirao u silaznoj putanji, možda bismo mi prošli dalje.

Bojan je igrao bolje u Pacersima nego u svojim prethodnim momčadima, Netsima i Wizardsima, pa je u jednoj utakmici doigravanja šuterski eksplodirao i Cavsima zabio 30 koševa.

– Razlog je prvenstveno u minutaži, ali i statusu. S pozicije startera dobio sam na važnosti u momčadi, dobivao sam puno više šutova i prilike za igranje važnih minuta. A sa svim time raste i samopouzdanje.

Nastavno na to, Bojana zato i jest dopao najnezahvalniji zadatak u NBA ligi – čuvanje LeBrona Jamesa – što je hrvatski košarkaš radio sasvim solidno.

– Kroz cijelu svoju karijeru LeBron je pokazivao da ga je nemoguće zaustaviti. Toliko je dobar u igri jedan na jednoga, ali i kao dodavač, da vi nemate prostora da na njemu pomažete jer znate da će uvijek pronaći otvorenog igrača. Zato se obrana protiv njega svodi jedan na jednoga i ja mislim da sam to dobro odradio. Inače, to je čovjek nevjerojatne tjelesne snage i, kada vam se spusti leđima košu, praktički je nezaustavljiv pa zato cijelu karijeru i ima visok postotak šuta za dva.

Premda klupska odluka o tome još nije donesena, Bojan ističe da bi volio ostati u Pacersima.

– Bilo bi dobro kada bi se zadržala većina momčadi uz neke preinake. Kako sam ja prošlo ljeto potpisao na jednu plus jednu godinu, klub do 1. srpnja ima opciju da me zadrži. Što će biti, teško je reći, pogotovo kada je u pitanju NBA liga, no ja sam imao dobru sezonu pa se ne brinem previše. Oni će se izjasniti žele li me zadržati ili ne, a ako me ne žele, morat će platiti izvjesne penale.

Iza Bojana su četiri NBA sezone, a pred njim je jedan veliki ugovor koji bi se, ako ga Indiana ne zadrži, mogao dogoditi već ovog ljeta.

– Svatko od nas gleda da materijalno što bolje prođe, no ako su u pitanju neke svote među kojima nije velika razlika, uvijek ću odabrati sredinu u kojoj ću se igrački osjećati komfornije. Radije ću biti više na terenu s nešto manje novca nego na klupi s više novca.

Rizik zbog reprezentacije

Uz sve te okolnosti nepotvrđenog ugovora, Bojan je preuzeo rizik i priključio se reprezentaciji.

– Za mene to jest rizik jer još uvijek ne znam hoću li ostati bez aktualnog ugovora ili će mi ga obnoviti.U vrijeme kada je sve lakše pronaći izgovor da se ne igra za reprezentaciju, odakle mu spremnost da preuzme takav ekonomski rizik?

– Ako nešto ne želiš, uvijek možeš naći više izgovora, no bila bi velika šteta da se ne plasiramo na Svjetsko prvenstvo jer time bismo izgubili i priliku za odlazak na Olimpijske igre. Imamo puno talentiranih momaka koji dolaze i ja želim pomoći svima njima da pokušamo nešto napraviti. Tu sam radi Darija i tih momaka što dolaze, radi naraštaja koji možemo spojiti s mojim iskustvom. Ne bude li nas na ta dva velika natjecanja, proći će četiri godine i tko zna gdje ćemo svi mi tada biti.

Situacija koju su Bojan i dvojni mu laureat Dario zatekli nije blistava. Bez nedostupnih NBA i euroligaških igrača, Hrvatska u kvalifikacijama za SP ima 1-3.

– Porazom od Rumunjske u Zadru prilično smo zakomplicirali situaciju, no još uvijek držimo sve u svojim rukama. Tu smo da probamo nešto napraviti, da ipak prođemo na SP. No, i da ovo ljeto dobijemo sve utakmice, ni tada to ne bi bilo osigurano jer u utakmicama u studenom i veljači opet ne bi bilo NBA i euroligaških igrača, a i tada će biti potrebno pobjeđivati.

Tijekom aktivnog odmora Bojan se zabavljao igrajući tenis i nogomet. Posebno voli igrati nogomet koji je kao klinac i trenirao i koji i danas dobro igra.

Kako kaže njegov dobar prijatelj Tomislav Živko, bivši profesionalni nogometaš, a danas nogometni menadžer, Bojan ima urođenu preciznost pa je u stanju pobijediti ga čak i u izvođenju slobodnih udaraca, odnosno gađanju prečki.

– Trenirao sam šest-sedam godina. Igrao sam napadača.

Ni Bojan nije indiferentan prema tekućem Svjetskom nogometnom prvenstvu. Štoviše, da nije reprezentativnih obveza, vjerojatno bi bio u Rusiji.

– Prije šest godina išao sam s prijateljima na jednu utakmicu Europskog prvenstva u Poljskoj, bilo je to protiv Italije. Volim taj stadionski doživljaj nogometa i mogu reći da sam dosta klupskih utakmica gledao uživo.

Baš kao i njegovi suigrači, i Bojan Bogdanović guštao je u velikoj pobjedi hrvatskih nogometaša nad Argentinom.

– Uživao sam u izvedbi naših nogometaša. To je bilo jako, jako dobro. Čak bih rekao da smo dosad ostavili najbolji dojam na cijelome Svjetskom prvenstvu.

Najbolji dojam u NBA ligi opet su ostavili Golden State Warriorsi pa je ovogodišnji rasplet u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta bio očekivan.

– Već i prije sezone prognoziran je finale Cavsa i Warriorsa i tako je i bilo. Rocketsi su protiv Warriorsa odigrali sjajnu seriju, izborili su čak i sedmu utakmicu, no ipak su bili daleko od prolaza. Može se očekivati da će još netko pokušati napraviti super momčad i bilo bi dobro za cijelu ligu da ih netko skine.

Bojan je uživao igrati za Indianu, NBA momčad iz najkošarkaškije savezne države u SAD-u.

– Ovo je uistinu košarkaška država. Naše su utakmice rasprodane, cijeli je grad iza nas, posebice nakon što su Coltsi, momčad američkog nogometa iz Indianapolisa, imali lošiju sezonu pa smo mi bili u središtu zanimanja. Posebice tijekom doigravanja.

Da bi što spremniji dočekao obveze u reprezentaciji, Bojan je individualno radio s najtrofejnijim domaćim kondicijskim trenerom Perom Kuterovcem.