Želite li Jordanove tenisice iz povijesnog sraza s Draženom Petrovićem? Cijena će vas zapanjiti!

Scottie Pippen nije samo izgradio monumentalnu karijeru u Kući slavnih s Chicago Bullsima, već je zadržao brojne rekvizite iz te posebne sportske priče. Sada se više od 50 predmeta iz Pippenove osobne kolekcije u ožujku nudi na aukciji putem Sotheby'sa, a procjene sugeriraju da bi mu svi predmeti mogli donijeti preko šest milijuna dolara. Ali jedan predmet bit će posebno zanimljiv, a nije čak ni njegov. Očekuje se da će par "olimpijskih" Air Jordan 7 tenisica koje je Michael Jordan nosio tijekom osvajanja zlatne medalje Dream Teama na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine postići cijenu između 1,5 i 2,5 milijuna dolara. Jordan je dao tenisice Pippenu u svlačionici nakon posljednje utakmice u finalu protiv Hrvatske i potpisao obje pete. Od tada su u Pippenovu vlasništvu. Bila je to povijesna utakmica koju svi pamtimo, a Amerikanci su na kraju slavili 117:85.

„To su tenisice koje sam skupio nakon utakmice za zlatnu medalju. Odlučio sam zadržati Michaelove tenisice, kao i svoje. Još uvijek imam Jordanove ortopedske uloške. To je tajna Michaela Jordana zbog koje je mogao letjeti. Možda čak i zakucam ako ih obujem - kazao je Pippen.

Na aukciji će se također naći crveni dres Chicago Bullsa koji je Pippen nosio u 1. i 6. utakmici NBA finala 1998. protiv Utah Jazza, posljednjem poglavlju "Posljednjeg plesa", vrijedne između 250.000 i 300.000 dolara. Dres koji je nosio tijekom Jordanove poznate utakmice 1997. godine, mogao bi se prodati za 300.000 do 500.000 dolara. Tu je i bijeli dres Bullsa iz tri utakmice NBA finala 1996., procijenjen na 200.000 do 250.000 dolara, s crvenim dresom iz finala 1992. (50.000 do 70.000 dolara). Dresovi s Pippenovog prvog i posljednjeg All-Star nastupa 1990. i 1997. vrijede između 50.000 i 70.000 dolara.

Njegova dres Dream Teama, s koje je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 1992., prodaje se po cijeni od 60.000 do 80.000 dolara, a jedna iz njegovih dana u Central Arkansasu mogla bi donijeti 40.000 do 60.000 dolara. Kolekcija također uključuje šest replika prvenstvenih trofeja (200.000 do 400.000 dolara), njegov trofej All-Star MVP-ja iz 1994. (30.000 do 50.000 dolara), trofej Kuće slavnih (10.000 do 15.000 dolara) i jaknu s ceremonije dodjele medalja iz 1992. (100.000 do 200.000 dolara).

- Sada se čini kao pravo vrijeme da podijelim ove predmete i dopustim drugima da ponesu svoje priče dalje. Uzbuđen sam što ću obožavateljima i kolekcionarima pružiti priliku da posjeduju ove posebne predmete, da se povežu s poviješću i uspomenama koje predstavljaju te da iskuse dio putovanja koje sam imao sreću proživjeti. Nadam se da će donijeti istu vrstu ponosa, radosti i ljubavi prema igri koju su meni pružili tijekom cijele karijere - dodao je Pippen.

Ako bi Jordanice dosegle gornju granicu svoje procjene, bili bi na rubu postavljanja novog rekorda. Najskuplje tenisice ikad prodane i dalje su tenisice Air Jordan XIII iz finala NBA lige 1998., koje su prodane za 2,2 milijuna dolara na aukciji Sotheby'sa 2023. godine. Također je postojao set od šest Air Jordana, po jedan iz svake Jordanove utakmice u kojoj su osvojili prvenstvo, koji je 2024. godine prodan za 8 milijuna dolara, iako je ponuđen kao kompletna kolekcija, a ne kao pojedinačni parovi.