ZAVRŠILO 2:2

Leipzig i Wolfsburg odigrali bez pobjednika, Majer igrao do 84. minute

SV Hemelingen - VfL Wolfsburg
Carmen Jaspersen/DPA
VL
Autor
Hina
15.02.2026.
u 20:51

Leipzig je na petom mjestu Bundeslige s 40 bodova, dok je Wolfsburg na 15. mjestu s 20 bodova nakon pet uzastopnih utakmica bez pobjede.

Nogometaši Leipziga i Wolfsburga su remizirali 2-2 u utakmici 22. kola Bundeslige.

Wolfsburg je poveo golom Alžirca Mohameda Amoure u 52. minuti, prije nego što je Bjelokošćanin Jens Diomande izjednačio za domaćine u 70. minuti. Osam minuta kasnije, gosti su ponovno poveli, ovaj put golom Šveđanina Mathiasa Swanberga. Bryan Gruda postigao je gol za Leipzig u 89. minuti.

Lovro Majer je igrao do 84. minute za goste. 

Leipzig je na petom mjestu Bundeslige s 40 bodova, dok je Wolfsburg na 15. mjestu s 20 bodova nakon pet uzastopnih utakmica bez pobjede.
Leipzig Wolfsburg

