VIDEO Dončić i Jokić opet postali viralni: 'Kako si se toliko udebljao...'

All-Star utakmica koju mnogi navijači s nestrpljenjem iščekuju je pred vratima i sve najveće zvijezde lige okupljaju se u Los Angelesu kako bi ispunile svoje medijske dužnosti prije same utakmice. To je za njih opuštenije doba godine, kada mogu uzeti nekoliko dana odmora od zahtjevne regularne sezone. To je ujedno i prilika za druženje s ljudima koje možda viđate samo nekoliko puta godišnje. Gotovo je postala tradicija da kad god su Nikola Jokić i Luka Dončić u igri, svakodnevno dobivamo nove viralne isječke.

Srbin i Slovenac, osim što su postali statističke anomalije u posljednjih nekoliko sezona u ligi, rušeći gotovo svaki rekord koji im se nađe na putu, već su dobro poznati zbog bliskog odnosa. To se još jednom pokazalo na ovom All-Star vikendu.

"Pogledaj kako si se udebljao", rekao je Jokić u šali grleći Dončića.

Jokić mu je u šali „lupio ćušku“ po zatiljku.

Only Jokic can greet Doncic like that. Balkan brotherly love 😅 🫂 pic.twitter.com/3vLccS9WqC — BasketNews (@BasketNews_com) February 14, 2026

Centar Denver Nuggetsa razigrano je kritizirao beka Los Angeles Lakersa zbog njegove težine, što je Luka sa smješkom prihvatio. Uostalom, obojica su nosili stigmu "prekomjerne težine" praktično kroz cijelu svoju karijeru. Dončićeva fizička sprema navodno je bila jedan od razloga zašto Nico Harrison nije bio spreman ponuditi mu supermax ugovor s Dallas Maverickima, a vodeći strijelac NBA lige odgovorio je gubitkom 14 kilograma tijekom ljeta i trenutačno igra sjajnu sezonu.

Osim stalnih razigranih podbadanja, između dvojice genijalaca uvijek je postojalo veliko poštovanje, što najbolje opisuju Jokićeve riječi.

- Dobri smo prijatelji, pa nas stavljaju jedno pored drugog. Moramo biti dobri prijatelji da bismo bili kao braća, čini se - kazao je Jokić nedavno.

Kasnije, tijekom službenog fotografiranja, imali su još svojih trenutaka, dok je Nikola razigrano udario Luku po potiljku s leđa, na što ga je Luka u šali opsovao na srpskom. Amerikanci pišu da je psovka znak naklonosti na Balkanu. Očito je da obojica uživaju u laganijem i opuštenijem ritmu koji donosi All-Star vikend, gdje konačno vide nekoga od kuće i šale se na svom jeziku, što je svakako osvježavajuće usred duge i iscrpljujuće regularne sezone.

Navijači su njihovo prepucavanje prozvali „balkanskom bratskom ljubavi“, a mnogi su poželjeli da dvojac jednog dana zaigra u istom klubu.