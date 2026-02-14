Završila vrlo uzbudljiva utrka za košarkaša godine: Zubac za dlaku ispred Hezonje

Okončan je i 48. potraga za košarkašem godine u anketi Večernjeg lista. A po drugi put to je postao Ivica Zubac, dugogodišnji NBA košarkaš koji se u najjačem klupskom natjecanju na svijetu nametnuo za neizostavnog člana petorke, sad već bivše mu momčadi, LA Clippersa.

A klub iz Los Angelesa nije razmijenio Zupca zato što nisu bili zadovoljni njegovim učinkom već zato što je na tržnici NBA igrača postigao visoku cijenu pa se za njega, uz pridodanog mu Kobea Browna, moglo puno dobiti. A Clippersi su od Indiane dobili šutera Bennedicta Mathurina, centra Isaiaha Jacksona, dva izbora u prvoj rundi i jedan u drugoj rundi drafta.

- Na poziciji startnog centra bili smo najslabiji i morali smo nešto učiniti da popunimo to igračkom mjesto. Da, puno smo dali za Zupca no nekad u poslu morate preuzeti rizik. No, ja sam siguran da će se on u našu momčad jako dobro uklopiti - kazao je ovih dana glavni menadžer Indiana Pacersa Chad Buchanan i dodao:

- Uzbuđeni smo što smo doveli Ivicu. Nakon što smo prošlog ljeta, u prijelaznom roku, ostali bez Mylesa Turnera, htjeli smo našoj momčadi omogućiti da bude što kompetitivniji, na razini prošle sezone. Mi smo to ovoj momčadi dužni jer prozor, kao što znate, u NBA ligi nije nikad dugo otvoren.

Zupca neće biti neko vrijeme zbog problema s gležnjem.

- Vidjet ćemo svi zajedno gradnju nove kemije. Kad Big Zu bude zdrav, želimo ga vidjeti s njegovim novim suigračima u našem sustavu igre - naglašava GM Pacersa svjestan da je ponoviti prošlu sezonu, u kojoj je njegov klub igrao NBA finale, bez teško ozlijeđenog Halliburtona neće biti moguće.

No, vratimo se mi našem izboru i tome kako je Zubac pobijedio ispred Marija Hezonje, laureata za 2023. godinu. A bila je to prilično tijesna utrka u kojoj je Zubac slavio za samo četiri boda (86:82). Kao što znate za prvo mjesto dobivalo se 10 bodova, za drugo sedam, za treće mjesto u poretku pet bodova, pa tri pa jedan.

Ono što je Zupcu donijelo pobjedu, unatoč tome što je od jednog člana žirija dobio treće mjesto i samo pet bodova, jest to što od šestorice glasača dobio najviše bodova - deset. Hezonja je takvih pak imao četiri a sve ostalo su bila druga mjesta koja su donosila po sedam bodova.

Podsjetit ćemo vas da su ove godine glasovala tri bivša hrvatska izbornika - Josip Sesar, Damir Mulaomerović i Veljko Mršić – i da je svoje bodove dodijelio i jedan nesuđeni hrvatski izbornik (Dario Gjergja), da su glasovali bivši igrači asovi (Marko Tomas, Aramis Naglić, Slaven Rimac), aktualni trener Cibone Ivan Rudež te trenerski veterani Vlado Vanjak i Željko Pavličević.

U njihovim (pr)ocjenama bodove su dobila desetorica igrača a konačni poredak izgleda ovako: 1. Ivica Zubac (LA Clippers) 86 bodova, 2. Mario Hezonja (Real Madrid) 82, 3. Ante Tomić (Joventut) 35, 4. Miro Bilan (Brescia) 20, 5. Karlo Matković (New Orleans) 15, 6. Luka Božić (Lleida/Granada) 8, 7. Dario Šarić (Denver/Sacramento), 8. Jaleen Smith (Turk Telekom) 3, 9. Michael Ružić (Joventut) , 10. Ante Žižić (Virtus/Besiktas) 1 bod.