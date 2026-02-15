Gonzalo Garcia: U Hajduku se uvijek nešto događa, bio je ovo zahtjevan tjedan

Hajduk je s 0:2 slavio protiv Osijek na Opus Areni u 22. kolu HNL-a. Pogotke su postigli Marko Livaja iz kaznenog udarca u 15. minuti te Rokas Pukštas u 77. minuti susreta. Nakon utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia dao je izjavu za MAXSport.

- Znali smo da nas čeka teška utakmica. Svima je ovdje teško igrati. Osijek ima dobrog trenera i agresivnu momčad. Odigrali smo kvalitetno, dečki su bili na visini zadatka. U početku su nam zaprijetili iz tranzicije, ali Silić je reagirao odlično. Kako je utakmica odmicala, rasli smo i preuzeli kontrolu - rekao je Garcia.

Ovo je bila prva utakmica ove sezone u kojoj je Hajduk nastupio s istom početnom postavom kao i u prethodnom kolu.

- Da, na to me upozorio jedan član stožera. Moramo pronaći stabilnost. Svaki igrač ima dobre i loše faze, ali svi moraju raditi i pritiskati - istaknuo je Garcia te dodao:

- Pokušavamo zadržati svoj identitet, iako ne igramo uvijek na isti način. Danas su svi sudjelovali i odradili svoj dio posla, kao i u ranijim susretima. Sigur je bio dobar, Raci također, napad je radio ono što tražimo. Iz tjedna u tjedan pokušavamo ponavljati iste principe.

Garcia je priznao da tjedan nije bio jednostavan jer je objavljeno da Goran Vučević više neće biti sportski direktor.

- Bio je ovo zahtjevan tjedan. Otišli smo na trening znajući da nas čeka konferencija za medije, a nismo znali što će se dogoditi. U Hajduku se uvijek nešto događa. Igrači moraju ostati fokusirani. Na terenu se vidi njihova mentalna snaga. Ne boje se igrati i to je najvažnije.

U idućem kolu protiv Rijeke Hajduk će biti bez Rebića zbog žutih kartona, dok je Šego spreman.

- Šego je na raspolaganju. Istina je da smo malo na rubu, Bamba je bolestan, Almena još ozlijeđen, ali to nam ne smije biti izgovor. Ako budemo igrali kao momčad, možemo pobijediti bilo koga - zaključio je Garcia.