Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRENER CIBONE BIRA KOŠARKAŠA GODINE

Hrvat je napravio potez koji je mnoge ostavio u čudu: 'Samo sam pratio svoj instinkt...'

Igor Šoban/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
13.02.2026.
u 16:00

Uvijek će biti pobjeda i poraza no najbitnije je da trener ima jasnu viziju modela igre. To je "juha" koju stalno miješaš, ističe Ivan Rudež koji je ljetos napustio stalan posao u Švicarskoj da bi se prihvatio nesigurnog posla u Ciboni

U serijalu razgovora kroz koje biramo i najboljeg košarkaša za 2025. godinu red je došao i na Cibonina trenera Ivana Rudeža. A bi zasigurno bio jedan od favorita da se bira najriskantniji karijerni potez u prošloj godini. Naime, Ivan je bio čuđenje u trenerskom svijetu kada se u srpnju prošle godine zahvalio Švicarskom košarkaškom savezu na stalnom poslu ne bi li preuzeo prilično nestabilno kormilo prve momčadi kluba koji već nekoliko godina hoda po financijskom rubu.

- To jest bilo hrabro jer taj potez ide uz dozu rizika no ja sam samo pratio svoj instinkt.

Kako li je onda brodio kroz krizne trenutke u sezoni razmišljajući o tome da je napustio određenu sigurnost i ušao u posvemašnju neizvjesnost?

- Slažem se da je to nešto što će moja djeca moći analizirati jednog dana. Cibona je moj doručak, ručak i večera i ja nisam trošio vrijeme baveći se odlukama iz bliske prošlosti već kako probuditi klub koji je očekivano morao dospjeti u teške trenutke. Moj fokus je bio na igrače i suradnike i što mi možemo učiniti da se Cibona trgne.

Jesu li na vidiku bolji dani za Cibonu i projekt njena spašavanja odnosno uzdizanja na neku višu razinu od ove koja prevladava posljednjih godina.

- Teško mi se baviti s tim prognozama. Ljudi u klubu na tome predano rade a taj čovjek, Viktor Dodig, nije mit. On je od krvi i mesa i stvarno je zainteresiran za proces Cibonina preoblikovanja.

"Coach" Rudež u seriji je od sedam pobjeda. Mora li trener uvijek biti mentalno spreman i na seriju poraza?

- Ja bih rekao da mora biti spreman kako sanirati takvu situaciju. Ne možeš se pripremati na poraze, ali moraš imati alate i provjerene metode kako reagirati kada stvari ne krenu onako kako si ti zacrtao. A uvijek može krenuti i nešto lošije.

Svojedobno je teniski velikan Rod Laver kazao "tvoja igra je najranjivija kada vodiš i zato nikad ne posustaj ni u vodstvu". A Ciboni se znalo događati da ispusti veliko vodstvo.

- Ja se više opterećujem razinom izvedbe nego samim rezultatima u određenim kolima. Uvijek će biti pobjeda i poraza no najbitnije je da trener ima jasnu viziju modela igre. To je "juha" koju stalno miješaš.

Što Cibonin trener poduzima kada ima utakmicu pod kontrolom i odjednom se vodstvo njegova sastava počne urušavati?

- Pokušavam mijenjati petorke, obrane, dizati ili spuštati tenziju. Ako ima potrebe i podignem glas. Premda određena pravila vrijede za sve, naročito kada je riječ o obrambenoj odgovornosti, gledam da pristup igračima ipak individualiziram jer ne reagiraju svi isto.

Koliko naš sugovornik svojim igračima daje napadačke slobode?

- Sigurno da dajem više no prije jer držim da rukopis igrača i njihove sposobnosti u napadu trebaju biti istaknute. Sloboda da ali dok ne šteti momčadi.

Cibona je igrala najslabije dok je prvi razigravač Šiško neko vrijeme bio izvan stroja.

- Netko bi u tom trenutku tražio na tržištu zamjenu jer ne znam klub koji bi bio mjesec dana bez razigravača a da nije odlučio potražiti zamjenu no mi smo odlučili vjerovati da je to pravi čovjek za nas.

Što su ciljevi koji su pred trenera stavljeni?

- Primarni cilj je bio proći skupinu Fibina Europa kupa i u domaćem prvenstvu završiti treći prije doigravanja. Najvažnije je biti zdrav a onda se svakakve dobre stvari mogu dogoditi.

Koliko je važno za momčad što je Cibona domaćin završnice Ćosićeva kupa?

- To je super. Želimo doživjeti podršku naše publike, osjetiti domaći teren.

Ivan je trenersku karijeru započeo u Zrinjevcu a već s 27 godina postao je samostalni trener slovačke Prievidze.

- Vratio sam se u hrvatsku košarku u funkciji asistenta u Ciboni i Cedeviti. Četiri godine sam radio u Ženevi, potom sam bio izbornik Slovačke tri godine pa sam radio u Njemačkoj, Nizozemskoj, Mađarskoj i u Švicarskoj postao direktor akademije te glavni trener mlade reprezentacije. Značilo je to susresti se s različitim mentalitetima i navikama a sve to ide pod upravljanje ljudima što je vrlo bitan element trenerskog znanja. Prošao sam sve situacije, od razvoja mladih igrača, preko imperativa osvajanja trofeja, do imperativa ostanka u ligi te podizanja posrnulih klubova i u organizacijskom dijelu, i nije bilo pritiska ili zahtjeva trenerskog posla s kakvim se nisam susreo.

Kraće vrijeme bio je i trener vlastitu bratu. Kakvo je to iskustvo bilo?

- To je krenulo od Damjanove osme-devete godine kada sam mu prvi put stavio loptu u ruke i pilotirao njegov tehnički razvoj u tim mladim godinama. On je bio krilni igrač tehnike beka i odličnog dodavanja a onda smo odustali od polivalentnosti i otišli ka šuterskoj specijalizaciji. Primarni fokus nam je bio na brzini i preciznosti šuta i to je nešto što je Damjana prodalo u NBA ligu kamo je otišao sa 28 godina. On nije bio draftiran jer je imao problema sa skokom, nije bio dovoljno aktivan skakač za svoju poziciju.

A onda je Damjan, sad već u veteranskim godinama, dospio u bratove ruke.

- Lakše je kada je igrač veteran jer je sit i nahranjen nego u godinama mlađih seniora. S iskustvom više shvaća trenere i što oni od momčadi očekuju. Mladi igrač stalno pita gdje sam ja tu, hajdemo mene hraniti, i tko to ne radi automatski mu je neprijatelj. Sa sazrijevanjem igrač može razumjeti uloge svih ljudi oko sebe.

Baš kao i njegovi prethodnici, i Ivan Rudež dvojio je između dvojice posljednjih laureata.

- Bilo je stvarno za milimetar. Tek toliku prednost sam dao Mariju Hezonji, radi sjajnih partija za Real u polufinalu protiv Unicaje i u finalu protiv Valencije. Standardan je u Euroligi i reprezentaciji no osvajanje ACB lige mu daje prednost. Zubac je pak na double-double sezoni a u doigravanju je imao peh što je sa svojim Clippersima naletio na Jokićev Denver.

I preostala tri mjesta u njegovu poretku zauzeli su centri. Dvojica veterana i jedan mlađahni.

- Bilan je dao veliki doprinos momčadi Brescie, kako u polufinalu tako i u finalu talijanskog doigravanja. Njegovo razumijevanje igre raste iz sezone u sezonu. Matkoviću je najteže jer je u momčadi koja malo tankira pa malo ne, u kojoj svatko gleda svoj interes, no on svojom energijom grabi stabilnu minutažu. Ante Tomić pak održava taktičke seminare po ACB ligi a s dolaskom Rickyja Rubija u njegov sastav njegovo čitanje igre još više dolazi do izražaja.
Ključne riječi
cibona Ivan Rudež košarkaš košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!