Arsenal lako do osmine finala FA kupa

Nogometaši Arsenala izborili su plasman u osminu finala FA kupa nakon što su u dvoboju četvrtog kola pobijedili Wigan sa 4-0.

"Topnici" su sav posao obavili u prvih pola sata utakmice postigavši četiri gola. Strijelci su bili Noni Madueke (11), Gabriel Martinelli (19), Jack Hunt (23-ag) i Gabriel Jesus (27).

Leeds United je boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedio Birmingham City sa 4-2 nakon što je susret završio 1-1.

Gosti su u poveli su u 49. minuti golom Nmecha, a izjednačio je Patrick Roberts u 89. minuti. sjajnim udarcem s više od 20 metara. Domaćin je u sudačkoj nadoknadi umalo stigao do pobjede, ali je udarac Ibrahima Osmana završio u vratnici.

Prilikom izvođenja jedanaesterac presudili su promašaji Thomasa Doylea i Robertsa. Doyleov udarac je sjajno obranio Lucas Perri, dok je Roberts pucao preko gola. Na suprotnoj strani sva četiri igrača Leeds Uniteda su bila precizna.

Fulham je na gostovanju pobijedio Stoke City sa 2-1.

Domaćin je poveo golom Bae Jun-Hoa u 19. minuti, no Fulham je u nastavku susreta okrenuo rezultat golovima Kevina (55) i Harrisona ⁠Reeda (84).

Sunderland je porazio Oxford City sa 1-0, a susret je odlučio gol Habiba Diarre iz kaznenog udarca u 32. minuti.

Identičnim rezultatom Wolverhampton je pobijedio Grimsby Town. Gol odluke zabio je Santiago Bueno u 60. minuti.

U subotu su plasman u osminu finala izborili Liverpool, Chelsea, Manchester City, Newcastle United, West Ham...