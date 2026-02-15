Stanovnici Bibinja protiv plana generala da u Gaženici skladište dizelsko gorivo

Stanovnici Bibinja krajem mjeseca mogli bi izaći na prosvjedni skup u Zadru. Razlog je njihovo protivljenje planu tvrtke Delta Terminali d. o. o., čiji je osnivač umirovljeni general Ivan Čermak, da se postojeći spremnici u luci Gaženica rabe za skladištenje dizelskog goriva. Više od dvije i pol tisuće mještana potpisalo je peticiju protiv prenamjene rezervoara za biljna ulja u spremnike za dizel. Koordinacija bibinjskih udruga ističe da stanovnike Bibinja najviše boli to što su s generalima Ivanom Čermakom, Antom Gotovinom i brigadirom Antom Kotromanovićem, koji su u poslovnom odnosu, tijekom Domovinskog rata bili na istoj strani, a sada se nalaze na suprotnim stranama. Cijelu ovu priču nazivaju potencijalnom ekološkom bombom. Napominju da imaju veliki broj onkoloških bolesnika te da ih zabrinjava činjenica da se dječji vrtić nalazi samo nekoliko stotina metara od terminala.

“Naša glavna poruka i zahtjev bio je provođenje cjelovite i neovisne analize”, rezolutan je u izjavi za Večernji list Tomislav Zuanović iz Bibinja. “Ekspertiza treba uključivati stručnjake i njihove suradnike koji će kompletno provesti analizu, uključujući ispušne plinove Delta terminala, kako bi nam mogli dati točne informacije da je sve provedeno prema najstrožim pravilima i da nema razloga za zabrinutost ni za okoliš ni za ljude.” Načelnik općine Šime Sekula za Večernji list ističe: “Potpuno razumijem strah i nezadovoljstvo zbog vijesti o prenamjeni spremnika za gorivo u luci Gaženica. Međutim, riječ je o industrijskoj zoni definiranoj prostornim planovima znatno ranije, a Općina Bibinje nema pravnu nadležnost nad radom Lučke uprave Zadar niti nad odlukama Ministarstva.

Pobuna u Bibinju zbog velikog Čermakovog ulaganja, najavljuje se i veliki prosvjed, bili smo tamo!

Napravio sam sve što sam mogao. Tražili smo studiju, ali ona nije odobrena i u ovom trenutku ne vidim što bismo više mogli učiniti. Ono što možemo jest odmah naručiti mjerač kvalitete zraka kako bismo imali konkretne parametre. Ako investitor dobije dozvolu za dizel i eventualno daljnje dozvole, pratit ćemo situaciju na temelju izmjerenih podataka. Možda doista nema štetnog utjecaja, ali to ne mogu tvrditi jer nisam stručnjak. Svojim mještanima mogu garantirati da ćemo od nadležnih službi i inspekcija zahtijevati najstrože kontrole te tražiti čvrste garancije da njihovo zdravlje neće biti ugroženo. Također, želim jasno poručiti da na mene nitko nikada ne može vršiti pritisak. Nitko me nije nazvao niti me itko kontaktirao u vezi s ovim.”

Među onima koji su digli glas protiv Delta terminala bio je i pjevač Tomislav Bralić, koji je potom utihnuo; na naš poziv nije odgovarao, već je poslao poruku sadržaja: “Samo sport i glazba, pozz.” Cijelu priču želi smiriti Ivan Čermak. “Imate rezervoare koji su tamo bili 50 godina, kemijski rezervoari. Nakon toga bili su rezervoari za dizel i za benzin i slično. To smo sve porušili i napravili novo. Nema tu nikakve atomske bombe niti bilo čega što bi bilo novo u toj industrijskoj zoni.

Ništa se ne događa što nije postojalo prema svim prostornim planovima. Imate rezervoare u kojima će biti ili nezapaljiva roba, različite vrste ulja, ili će unutra biti dizel, i neće biti nikakav benzin niti bilo što drugo. To je najnovija tehnologija i kompletno zatvoreni sustav. Nema isparavanja u zrak, ne osjeća se bilo kakav miris, niti što vidite, niti što čujete. Nema nikakve opasnosti, nema apsolutno ničega i nikada ne bih napravio ništa protiv lokalne zajednice ili bilo koga. Dobili smo sve moguće dozvole od svih mjerodavnih institucija. Tko je tu lud?” poručuje Čermak.

Isto govori i inženjer Boris Jurić, direktor Delta terminala u Zadru, čije smo pogone posjetili: “Sve što je Delta napravila i uložila izvedeno je prema najvišim europskim standardima. Sve je potpuno zatvoreno i sigurno. Neovisna studija, iako je zatražena od lokalnog mjesta – susjednog Bibinja – zakonski nije potrebna za ono što mi radimo. Nitko, pretpostavljam, ne sprečava da se studija provede, ali ona zakonski nije obavezna. Razlog je što aktivnosti koje se ovdje provode ne zahtijevaju takvu studiju. Terminali, uključujući i Deltine, već više od 50 godina u prostoru Gaženice skladište razne, nekada i opasne materijale i sirovine. Svega toga danas više nema i neće biti”, ističe Jurić.

Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije odgovorili su nam da “nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, utvrđeno je kako za proširenje namjene postojećih spremnika u industrijsko-skladišnoj zoni Gaženica nije potrebna izrada studije utjecaja na okoliš”. Isto tako navode kako je “stručnom analizom utvrđeno da se radi o prenamjeni postojećih spremnika unutar već izgrađenog i infrastrukturno opremljenog terminala te da planirani zahvat, uz primjenu propisanih sigurnosnih i tehničkih standarda, ne predstavlja značajan dodatni utjecaj na okoliš”.

Naglašavaju da nije riječ o izgradnji novog postrojenja, “već o terminalu koji na istoj lokaciji posluje od 1972. godine. Do 2022. godine na toj su se lokaciji skladištili naftni derivati, uključujući dizelsko gorivo. Nakon toga spremnici su korišteni za biljna ulja, a sada se planira proširenje namjene unutar postojećih kapaciteta. Stručna analiza pokazala je da planirani kapacitet ne prelazi zakonske pragove za obveznu procjenu te da, uz primjenu svih propisanih sigurnosnih i okolišnih mjera, nisu utvrđeni znatni negativni utjecaji na okoliš i zdravlje ljudi”, stoji u odgovoru za Večernji list.

“Kao otac osmero djece bojim se za njihovu budućnost, govori nam Tomislav Zuanović i dodaje: “S punim pravom smo zabrinuti i stoga jasno poručujemo da ne želimo nikakvo proširenje terminala niti izgradnju novih spremnika, a čuli smo da se planira sedam do deset novih. Takva ekspanzija nije prihvatljiva.” Ljudi iz Delta terminala s kojima smo razgovarali poručuju: “Nema razloga za strah – ni za Bibinje ni za cijeli Zadar”. A za dan, dva, moglo bi se doznati kada će se točno održati prosvjed stanovnika Bibinja u Zadru.