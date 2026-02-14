Vučić zadao bolan udarac Đokoviću: 'Ovo je samo početak, osveta režima tek je krenula...'

Napetost na relaciji sporta i politike u Srbiji ponovno je eskalirala, a u središtu se našao Novak Đoković. Njegova prepoznatljiva proslava pobjede, tzv. 'pumpanje', zajedno s otvorenom podrškom studentskim prosvjedima koji su potresli zemlju, protumačena je u vladajućim krugovima kao provokacija. Dok javnost traži odgovornost nakon tragedije u Novom Sadu u kojoj je život izgubilo 16 osoba, Đokovićev potez da stane uz studente naišao je na zid. Čini se da je podrška prosvjednicima, zajedno s gestom koja je obišla svijet, bila kap koja je prelila čašu strpljenja režima.

Da se ne radi o slučajnosti, već o ciljanoj osveti, tvrdi Goran Bubanj, bivši izbornik teniske reprezentacije Srbije. U svom istupu za podcast Reketiranje, on je povezao drastično smanjenje sredstava Teniskom savezu (TSS) s Đokovićevim istupima. Prema njemu, odluka da se budžet TSS-a za 2026. smanji za pedeset milijuna dinara (oko 427.000 eura) nije financijska mjera, već politička poruka. Umjesto dosadašnjih osamdeset milijuna dinara (685.000 eura), srpski tenis morat će se zadovoljiti sa samo trideset milijuna (256.000 eura).

Bubanj smatra da je vlast Đokovićevu proslavu doživjela kao 'prst u oko'. 'Nije sporno da je Novak pumpao, to je njegov zaštitni znak, ali kada to gurneš vlastima u oko, oni moraju odgovoriti', izjavio je Bubanj. On ovaj financijski udarac opisuje kao 'samo malu packu' i ozbiljno upozorenje upućeno ne samo Savezu, već i samom Đokoviću. Prema njegovom mišljenju, ovo je tek početak i demonstracija moći koja pokazuje što bi se moglo dogoditi ako se 'neposluh' nastavi.

Ovakav razvoj događaja stavlja ogroman pritisak na najboljeg srpskog sportaša. Postavlja se pitanje hoće li se Đoković povući ili nastaviti biti glas razuma, riskirajući sukobe s moćnim političkim aparatom. Znakovito je i to što se nedavno s obitelji preselio u Atenu, potez koji se tumači kao želja da se distancira od toksične klime u domovini. Iako Bubanj tvrdi da je upravo Đoković jedini koji može 'ispraviti stvari', nejasno je je li tenisač spreman ući u rat s vlašću koja ne preza od udarca na ono što mu je najvažnije – tenis. Budućnost srpskog tenisa je neizvjesna, a sve su oči uprte u Novaka.