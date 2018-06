Nedjeljom još odem na misu

U vezi sa svojim debijem za hrvatsku seniorsku vrstu imao je Ivica Zubac, mladi centar Lakersa, zanimljivu ideju:

– Našalio sam se i predložio da jedno poluvrijeme igram za Hrvatsku, a drugo za BiH... U dijelu BiH u kojem sam ja odrastao svi najprije žele igrati za Hrvatsku, a ako to iz nekog razloga ne mogu, onda će igrati za BiH. Nemam ja ništa protiv BiH, no oduvijek sam htio igrati za Hrvatsku.

Djevojka Kristina bivši model

Zabio je Ivica u toj utakmici 28 koševa podsjetivši nas veliku nadarenost svog naraštaja. Zbog potencijala 1997. godišta HKS je dobio sponzorstvo Jordan Branda, no ta generacija nikako da se spoji u seniorskoj reprezentaciji jer Žižića i Bendera zbog NBA obveza nema u ovom sastavu.

– Posljednji put smo zajedno igrali na U-16 Eurobasketu, no od toga je prošlo već pet godina. Nakon toga, uvijek je netko nedostajao.

Najviše ih je nedostajalo na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Grčkoj 2015., no Zubac je bio i s prosjekom od 17,6 koševa i 7,9 skokova pokazao košarkaškom svijetu raskoš svog potencijala.

– Tu sezonu u Ciboni sam puno radio s trenerima Rimcem i Golemcem koji su me pripremili za seniorsku košarku. Znao sam da će tamo biti puno skauta i da se tu mogu svima pokazati.

Davao je Ivica sve od sebe i u prve dvije NBA sezone pa se nije naigrao. Barem ne u sastavu Lakersa.

– No zato sam dosta igrao u razvojnoj momčadi Lakersa.

Čini se da je za mladca u NBA ligi ključno biti uporan i strpljiv.

– Uvijek ti govore “budi spreman, budi spreman”, a ti se ponekad zapitaš “pa za što da budem spreman, kad nikad neću dobiti priliku”. No onda te oni neočekivano ubace i ti igraš 25 minuta.

Vjerojatno je i to dio testa.

– Ako tada nisi spreman i ne iskoristiš priliku, onda ćeš čekati još 10 utakmica da prozovu tvoje ime. To je da shvatiš tu lekciju.

Ivica je na draftu prije dvije godine bio 32. izbor. Je li se tada osjećao podcijenjenim s obzirom na to da su prognoze bile puno bolje?

– S obzirom na to da sam na većini klupskih draft-lista bio od 15. do 25. mjesta, malo mi je bilo nelagodno kada u tom rasponu nisam čuo svoje ime. No onda su nazvali Lakersi i rekli da sam ja na njihovoj internoj listi bio 16. i da oni imaju 32. pick i da će me uzeti ako tada budem slobodan. Nakon toga je moj menadžer sve pokušavao da me nitko ne uzme i tako sam završio u Lakersima.

Nažalost, baš kada je igrao svoju najbolju košarku, članova njegove obitelji nije bilo uz njega.

– Prve su godine oko Božića kod mene bili tri tjedna, a ja nisam odigrao ni minute. I baš kada su oni otišli ja sam počeo igrati pa mi je bilo žao.

Ima Ivica i dvojicu mlađe braće od kojih je 19-godišnji Antonio svojedobno bio s njim u Ciboni.

– Antonio je prestao igrati košarku, a 15-godišnji Mario ima problema s koljenom. Kada to riješi, s obzirom na to da je dosta visok, jako je zainteresiran da nastavi trenirati.

Kada ga posjeti mama, onda se kuhaju domaći specijaliteti, no o tome se brine i djevojka Kristina.

– Kristina stalno kuha jela koja su mi po volji poput sarme, lazanja i sličnog.

Ona je stalno sa mnom, osim kada mora do Hrvatske da bi produljila vizu. Ona je bivši model, a to je bila prije nego što smo se upoznali, a sada se bavi preskakanjem prepona na konju. Kada sam ja na svom treningu, ona je na svom i to joj dobro ide pa preskače preko 110 centimetara.

Druži li se s tamošnjim Hrvatima?

– Imam nekoliko prijatelja Hrvata koji mi umanjuju nostalgiju, a mnogi sunarodnjaci jave mi se kada me zapaze u trgovini ili restoranu pa mi kažu odakle su i slično. U Los Angelesu postoji crkva svetog Ante, ali i Hrvatski dom pa se Hrvati tu okupljaju. Kada nemam nedjeljom utakmicu, a to je nažalost vrlo rijetko, i sam odem na misu.

Moj najdraži tematski park

Stigne li posjećivati atrakcije kao što su Hollywood, Universal Studio, slavne plaže kao što su Santa Monica, Venice, Malibu...?

– Nisam mogao završiti u boljem gradu. Ujutro odradimo jedan ekstenzivan trening pa sam popodne i navečer slobodan. Prve godine išao sam najčešće na te plaže, a sada se već osjećam kao domaći pa ne idem toliko. Najdraže mjesto mi je Universal Studios, tematski park i svakih nekoliko mjeseci odem tamo.

Čime se zabavlja s obzirom na to da se ne smije voziti u “rollercoasteru”.

– U njega ne bih mogao ni stati, no zato ima puno zabave na temu raznih filmova. Recimo, prolaziš kroz scene iz filma “Walking Dead”, a zombiji izlaze pred tebe. Budući da ja volim horor-filmove, posebno zabavno bude u Noći vještica kada te pokušavaju prestrašiti na sve moguće načine, što je prilično zabavno.