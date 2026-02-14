Naši Portali
PROBUDIO SE

Bobanove riječi su se obistinile: 'Divlji' dinamovac modrićevskim potezom oduševio je sve

SuperSport HNL, 22. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
14.02.2026.
u 21:28

Sva sreća da Luka Stojković nije prihvatio ponudu i nije želio otići u nogometnu egzotiku za veći novac. Svaka čast dečku, očito vjeruje u sebe i želi se dokazati u Dinamu. I sada pokazuje da je imao potpuno pravo, da je igrač za Dinamo.

Nakon utakmice Dinama i Istre u kojoj je maksimirski klub slavio s uvjerljivih 4:0, a mogao je i uvjerljivije, nije bilo lako odlučiti se za igrača utakmice. Prvo smo razmišljali o McKenni koji je 'otključao' Istru svojim pogotkom, pa o Belji koji je povećao na 2:0. Ali, u sredini terena puno toga su napravili Miha Zajc i Luka Stojković. Na kraju je izbor za igrača utakmice pao na Diona Drena Belju, ipak je čovjek uz pogodak na svoj konto dodao i vrlo nesebičnu asistenciju Vidoviću.

Zajc je pa igrao sjajno, imao je odličnih ideja, neke mu baš i nisu prošle, ali on je doista postao motor plave momčadi, uz kontrolu igre koju drži Mišić, upravo je Miha Zajc veliki, možda i pomalo neočekivani dobitak plavih, uz Mišića se prometnuo u vođu momčadi, postao dokapetan uz McKennu.  Postigao je pogodak za potvrdu pobjede, povisio na tih 3:0 u stilu pravog centarfora, vidio je prazan prostor, utrčao u pravom trenutku i mirno pogodio sami kut.

No, ne bi Zajc postao ubojiti napadač u toj utakmici s Istrom da nije bilo Luke Stojkovića. Taj mladić koji je gotovo bio otpisan dao je Zajcu loptu u stilu Luke Modrića ili Martina Baturine, loptu s 'očima' koja je cijelu suparničku obranu ostavila 'nijemom', bespomoćnom. A taj Luka Stojković u ovom je prijelaznom roku skoro otišao iz Maksimira, u egzotičnije nogometne krajeve, na znatno veću plaću i rekao je – ne. I svaka čast dečku, očito vjeruje u sebe i želi se dokazati u Dinamu. I sada pokazuje da je imao potpuno pravo, da je igrač za Dinamo. 

U jednoj vjerojatno izvučenoj i navučenoj izjavi Zvonimir Boban je navodno rekao da je Stojković 'divlji igrač'. Pa možda i je, ali u momčadi moraš imati nešto tako 'divlje', nekoga tko će povući potez izvan šablone. Nije samo ta asistencija Stojkovića za Zajca upala u oči, dečko je pucao, razigravao i trčao, radio je ono što smo vidjeli i ljetos na pripremama. 

Tada su nam neki novi strani igrači, na upit tko im se svidio u Dinamu, rekli – Stojković. Doduše, nisu još tada znali baš najbolje izgovoriti njegovo prezime, ali znali su o kome govore, divili su se njegovoj tehnici, ali i trci, sudjelovanju u igri. I zato je sreća za Dinamo da Stojković nije prihvatio ponudu za odlazak koju bi Dinamo bio potpisao, taj dečko još jako puno može toga nogometnog reći u Dinamu, puno toga donijeti na terenu, a onda jednog dana i napuniti blagajnu, puno više nego da je otišao ove zime.
