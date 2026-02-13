Umirovio se jedan od najvećih u povijesti košarke: Jedan san ipak nije uspio ostvariti

Jedan od najboljih razigravača u povijesti košarke, 40-godišnji Chris Paul u petak je i službeno objavio kraj karijere tijekom koje je čak 21 sezonu proveo u NBA ligi.

"To je to! Nakon 21 godine odlazim iz košarke. I dok je NBA poglavlje zatvoreno, košarkaška igra će zauvijek ostati upisana u DNA mog života", objavio je Paul putem drušrvenih mreža.

Paul je ovu sezonu započeo kao igrač Los Angeles Clippersa, ali oni su ga u prosincu odlučili izbaciti iz momčadi da bi prošlog tjedna bio zamijenjen u Toronto Raptorse koji su ga ranije u petak otpustili. Ta je odluka samo ubrzala Paulovu odluku o umirovljenju koje je ionako planirao na kraju sezone.

Sa 12522 asistencija i 2728 osvojenih lopti Paul zauzima drugo mjesto na ljestvicama svih vremena, ispred njega je u obje kategorije samo John Stockton.

Tijekom karijere Paul je igrao za New Orleans, Clipperse, Houston, Oklahoma City, Phoenix, Golden State i San Antonio Spurs, ali nikada nije stigao niti do finala doigravanja.

S reprezentacijom SAD-a osvojio je dva olimpijska zlata, u Pekingu 2008. te Londonu 2012.