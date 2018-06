Ayton očekivano prvi izbor, Dončić u Dallas, Musa u Brooklyn

Centar sveučilišta Arizona DeAndre Ayton očekivano je postao novi igrač Phoenixa kao prvi izbor NBA drafta održanog u noći s četvrtka na petak u Brooklynu, najbolji europski igrač Luka Dončić izabran je kao treći od Atlante, ali je u dogovorenoj zamjeni njegovim novim odredištem postao Dallas, dok je dosadašnji igrač Cedevite Džanan Musa kao 29. izabran od Brooklyn Netsa.

Što se tiče prvog izbora nikakvih iznenađenja nije bilo. Bahamac DeAndre Ayton, centar sjajnih košarkaških i fizičkih predispozicija, postao je novim članom kluba na čijoj će klupi od sljedeće sezone sjediti Igor Kokoškov, prvi Europljanin koji je dobio priliku voditi jednu NBA momčad. Kokoškov je do ove sezone bio pomoćni trener u Utah Jazzu, a najveće trenersko ostvarenje mu je naslov europskog prvaka sa Slovenijom.

Iako se nagađalo, da bi možda mogao posegnuti za Lukom Dončićem, kao igračem s kojim je došao do tog trofeja, Kokoškov je u ruke dobio igrača kojeg je Phoenix pratio dugi niz godina, s obzirom da im je nastupajući za sveučilište Arizona bio na dohvat ruke.

Drugi izbor su imali Sacramento Kingsi i odabrali su krilnog centra sveučilišta Duke, Amerikanca Marvina Bagleyja III, jednog od igrača koji je izrazio spremnost za igranjem u momčadi kojoj je na čelu u svojstvu glavnog operativca Vlade Divac.

Slovenac Luka Dončić, najbolji igrač Eurolige i ovogodišnjeg Final Foura na kojem je s Real Madridom osvojio i klupski europski naslov, bit će upamćen kao treći izbor drafta, iako nije završio u momčadi koja ga je izabrala. Atlanta i Dallas su dogovorili igračku razmjenu u kojoj je Atlanta dobila Dallasov peti izbor, razigravača sveučilišta Oklahoma Traea Younga, te izbor u prvom krugu drafta sljedeće godine. Čini se da je momčad u vlasništu Marka Cubana odlučila u rekonstrukciju krenuti sličnim potezom kakav su povukli prije 20 godina, kada je u Dallas stigao tada malo poznati 19-godišnji Nijemac Dirk Nowitzki.

Iako ove godine na draftu nije bilo hrvatskih reprezentativaca, hrvatska košarka je bila zastupljena kroz igrača Cedevite, 19-godišnjeg bosansko-hercegovačkog košarkaša Džanana Musu koji bi mogao krenuti stopama Bojana Bogdanovića. Naime, njegovo novo odredište je Brooklyn i dvorana u kojoj je njegovo ime pročitano kao 29. u prvom krugu.

NBA izbor 2018.

Br. Ime i prezime Poz. Država Buduća momčad Bivša momčad

1. DeAndre Ayton C Bah Phoenix Suns Arizona

2. Marvin Bagley III PF SAD Sacramento Kings Duke

3. Luka Dončić SG Slo Atlanta Hawks Real Madrid

4. Jaren Jackson jr. PF SAD Memphis Grizzlies Michigan St.

5. Trae Young PG SAD Dallas Mavericks Oklahoma

6. Mohamed Bamba C SAD Orlando Magic Texas

7. Wendell Carter PF SAD Chicago Bulls Duke

8. Collin Sexton PG SAD Cleveland Cavaliers Alabama

9. Kevin Knox SF SAD New York Knicks Kentucky

10. Mikal Bridges SF SAD Philadelphia 76ers Villanova

...

29. Džanan Musa SF BIH Brooklyn Nets Cedevita

...