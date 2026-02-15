Naši Portali
TRENER OSIJEKA

Željko Sopić: Neobjašnjivo mi je ovo što smo radili, morat ćemo ozbiljno razgovarati

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 20:30

- Kada u utakmicu uđete s praktički poklonjenih 1:0 za protivnika, teško je igrati, pogotovo u situaciji u kojoj se nalazimo. Bilo je danas dvije-tri reakcije koje su mi kao treneru teško objašnjive. Takve se pogreške na ovoj razini ne bi smjele događati. O nekim stvarima morat ćemo ozbiljno razgovarati u svlačionici - poručio je.

Hajduk je u 22. kolu HNL-a slavio na gostovanju kod NK Osijek rezultatom 0:2 na Opus Areni. Pogotke su postigli Marko Livaja iz kaznenog udarca u 15. minuti te Rokas Pukštas u 77. minuti susreta. Nakon utakmice susret je komentirao trener Osijeka Željko Sopić.

Na pitanje o problemima unutar kluba i kašnjenju plaća kratko je odgovorio:

- Ne bih to komentirao. Ja sam trener i moj je posao baviti se momčadi.

Zatim se vratio na utakmicu:

- Barišić je imao manjih problema pa nije započeo prošlu utakmicu. S Matkovićem na lijevom krilu pokušali smo dobiti određene stvari u igri. Da nismo primili takav pogodak i da nismo poklonili dvije situacije, svi bismo se pitali kako je moguće da smo ostali bez bodova.

Osijek je posljednja momčad lige.

- Ovakve pogreške ne smijemo ponavljati. Teško je igrati kada protivniku ničim izazvani poklonite dvije prilike. To se jednostavno ne smije događati - smatra Sopić.
Osijek Željko Sopić

