ANKETA Večeras je finale Dore! Za koga navijate?

Večeras od 20:15 sati na Prvom programu HRT-a održava se finale Dore 2026, u kojem će Hrvatska dobiti svog predstavnika na Eurosongu koji se u svibnju održava u Beču. U HRT-ovom studiju "Anton Marti" na Prisavlju nastupit će ukupno 16 natjecatelja. U konkurenciji su ostala sljedeća imena: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, LELEK, ToMa, Ema Bubić, Ananda, Cold Snap, Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić. U nastavku možete odabrati svog favorita.

Podsjetimo, u finalu ovogodišnje Dore pobjednik koji će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu bit će odabran kombinacijom glasova publike i stručnih žirija, pri čemu obje strane imaju jednak utjecaj na konačni rezultat. Sustav glasanja temelji se na modelu koji se koristi i na samom Eurosongu, a cilj mu je osigurati ravnotežu između preferencija gledatelja i profesionalne procjene glazbenih stručnjaka te odabrati pjesmu s najvećim potencijalom za uspjeh na europskoj pozornici. Ukupan rezultat svakog finalista formirat će se zbrajanjem bodova iz dva izvora – televotinga i glasova žirija.

Publika će za svoje favorite moći glasati telefonskim pozivom na broj 065 22 44 XX, gdje posljednje dvije znamenke (XX) označavaju redni broj pjesme za koju glasate. Drugi način je slanje SMS poruke sadržaja DoraXX (primjerice, Dora01 ili Dora16) na broj 60006. Cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 0,20 €, dok je cijena poziva iz mobilne mreže i SMS poruke 0,32 €, s uključenim PDV-om. Važno je napomenuti da je s jednog pretplatničkog broja moguće poslati najviše 20 glasova, a nakon zatvaranja glasanja svi pristigli glasovi bit će pretvoreni u bodove koji će se raspodijeliti prema eurovizijskom sustavu. Izvođači će od publike dobivati bodove u rasponu od 1 do 12, ovisno o ukupnom poretku koji proizlazi iz broja glasova.