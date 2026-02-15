Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRITIZIRAO MEDIJE

O svemu se oglasio i Dabro: 'Na svom ću šoru pjevati što mi se pjeva'

Josip Dabro nosi luksuzni sat vrijedan 5.600 eura koji nije naveo u imovinskoj kartici
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.02.2026.
u 16:51

"Kad bolje razmislim, što ne bi došao i najdraži gost zagrebačkih salona patrijarh Porfirije, veliki liberal i pomiritelj naroda kako ste mu tepali, pojasniti nam 'što se ono na Dinari sjaji'", objavio je Dabro.

"Vidim suza suzu stiže u medijima jer smo na svoj račun u hrvatskim Komletincima pjevali našu staru pjesmu o 'grobnici od zlata'", napisao je saborkski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro. Bivši ministar poljoprivrede snimljen je tijekom vikenda kako pjeva stihove koji sugeriraju da je Ante Pavelić "vođa svih Hrvata." Pjevajući pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", Dabro je na kraju dodao i ove stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”.

Prije nego što ih je otpjevao rekao je "samo za Milorada", čime je aludirao na to da pjeva za Milorada Pupovca. Više o tome pročitajte OVDJE.  O cijelom slučaju se na svom Facebook profilu oglasio i Josip Dabro, koji je kritizirao medije. "Da bi nas vi zavoljeli, što nam je jako važno, drugi put ćemo učiti iz Miloradove knjige i na račun svih građana, pa i onih koji još uvijek traže svoje najmilije, organizirati izložbu o tvorcu Memoranduma SANU Medakoviću", napisao je.

"Kad bolje razmislim, što ne bi došao i najdraži gost zagrebačkih salona patrijarh Porfirije, veliki liberal i pomiritelj naroda kako ste mu tepali, pojasniti nam 'što se ono na Dinari sjaji'. On to najbolje otpjeva od svih. A ne sjaji se na Dinari grobnica od zlata, samo da vam kažem, nego Đujićeva kokarda na glavi. Koju vi tolerirate 30 godina u slobodnoj Hrvatskoj, a nama bi zabranjivali naše pjesme", objavio je Dabro. Dodao je i kako će "na svom šoru" i u svoje slobodno vrijeme pjevati što god mu se pjeva, "pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a 'liberali' neka pate".
Ključne riječi
Stjepan Radić Ante Pavelić Milorad Pupovac Josip Dabro

Komentara 2

Pogledaj Sve
ZM
zm1
17:35 15.02.2026.

Ne daj se dabro ,hrvati su uz tebe

Avatar Brίselko
Brίselko
17:33 15.02.2026.

Nećeš još dugo!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!