O svemu se oglasio i Dabro: 'Na svom ću šoru pjevati što mi se pjeva'

"Vidim suza suzu stiže u medijima jer smo na svoj račun u hrvatskim Komletincima pjevali našu staru pjesmu o 'grobnici od zlata'", napisao je saborkski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro. Bivši ministar poljoprivrede snimljen je tijekom vikenda kako pjeva stihove koji sugeriraju da je Ante Pavelić "vođa svih Hrvata." Pjevajući pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", Dabro je na kraju dodao i ove stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”.

Prije nego što ih je otpjevao rekao je "samo za Milorada", čime je aludirao na to da pjeva za Milorada Pupovca. Više o tome pročitajte OVDJE. O cijelom slučaju se na svom Facebook profilu oglasio i Josip Dabro, koji je kritizirao medije. "Da bi nas vi zavoljeli, što nam je jako važno, drugi put ćemo učiti iz Miloradove knjige i na račun svih građana, pa i onih koji još uvijek traže svoje najmilije, organizirati izložbu o tvorcu Memoranduma SANU Medakoviću", napisao je.

"Kad bolje razmislim, što ne bi došao i najdraži gost zagrebačkih salona patrijarh Porfirije, veliki liberal i pomiritelj naroda kako ste mu tepali, pojasniti nam 'što se ono na Dinari sjaji'. On to najbolje otpjeva od svih. A ne sjaji se na Dinari grobnica od zlata, samo da vam kažem, nego Đujićeva kokarda na glavi. Koju vi tolerirate 30 godina u slobodnoj Hrvatskoj, a nama bi zabranjivali naše pjesme", objavio je Dabro. Dodao je i kako će "na svom šoru" i u svoje slobodno vrijeme pjevati što god mu se pjeva, "pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a 'liberali' neka pate".