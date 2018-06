Izbornik Anzulović nakon svog debija: Budimo realni, ovo je bilo skromno

U jedinoj službenoj pripremnoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska je u Opatiji pobijedila Bosnu i Hercegovinu (88:75) s igrom koja nije oduševila. Štoviše, i sam izbornik Dražen Anzulović kazao je da su njegovi izabranici izgledali puno bolje u zatvorenoj utakmici protiv istog suparnika, ali bez NBA igrača, nego u ovoj s tri velika pojačanja. A bila mu je to prva službena izbornička utakmica:

- Budimo realni, ovo je bilo vrlo skromno. Izgledali smo neuigrani, no to nije krivnja naše trojice NBA igrača. Ova nam je utakmica poslužila da energetski opteretimo ta tri igrača koji su nam se priključili dva dana prije. U napadu namjerno nismo htjeli igrati ništa osim dva napadačka seta koje smo postavili isto jutro. Nismo se htjeli otvarati jer se utakmica mogla gledati na televiziji, pa smo skrivali ono što smo radili prethodnih dana.

Skrivao je Zula napadačke setove, no nije mogao sakriti Ivicu Zubca, 21-godišnjeg centra LA Lakersa koji je u svom debiju za seniorsku reprezentaciju ostvario impresivne brojke (28 koševa, 12 skokova, šest iznuđenih prekršaja, dvije blokade). Mladac je zabio 28 koševa bez postavljenih akcija za njega:

- Samo sam se kretao, bio sam akvitan u reketu, a Šarić zna dodati, to mu je kvaliteta pa nije bilo teško igrati. Individualno su moje brojke super, no ja sam očekivao da ćemo bolje igrati kao momčad. U obrani ja moram bolje, no ovo mi je prva utakmica u Europi nakon dvije godine i dobro mi je došlo da se prilagodim - kazao je centar Lakersa kojeg je pohvalio i najtrofejnii živući hrvatski košarkaš Toni Kukoč.

Učinio je to i kapetan Bojan Bogdanović:

- Ovo je bio jako dobar debi. Dosta nas nije znalo što od Ivice možemo očekivati, a on se predstavio u vrlo dobrom izdanju. Zubac je jedan od rijetkih centara koji ima dobru leđnu tehniku i dobre završeteke oko koša i kao takav će biti vrlo važan kotač ove reprezentacije u godinama koje dolaze.

A jedan od kotača zamašnjaka bit će upravo Bogdanović koji je, više nego šuterske (20 koševa uz šut 7-18), pokazao svoje organizatorske vrline (8 asistencija).

- Dosta napada počinje i završava sa mnom pa ću nastojati razigrati suigrače, prvenstveno u počecima utakmica. Probat ću što više asistirati, igrati za momčad što više.

To čini i Dario Šarić na kojem se vidjelo da nije i natjecateljskoj formi, ali je na kraju utakmice snagom volje sudjelovao u slamanju otpora agresivnog suparnika. Kada su suparnici stigli na 70:68, Šarić je ubacio u višu brzinu i pogodio tricu i dvicu te dvaput asistirao Zubcu za 79:68.

- Došao sam pomoći koliko sam u stanju. Mi smo cijelo vrijeme igrali dvije akcije pa smo izgledali dezorijentirano, no to je tek početak priprema u ovom sastavu. BiH se pokazala vrlo borbenim suparnikom, a i mi smo se malo čuvali za Italiju.

Bez obzira što se on činio zadovoljnijim od svog kolege Anzulovića, izbornik BiH Duško Vujošević kazao je sljedeće:

- Svaka je utakmica stvar prestiža i rejtinga i zato čestitam Hrvatskoj na pobjedi. U odnosu na onu zatvorenu utakmicu u našoj se igri vidio pomak i napredak i kada bismo isto toliki pomak pokazali u nadolazećoj kvalifikacijskoj utakmici ja bih bio zadovoljan. Ove pripreme u Opatiji su za nas bile dobre, no onaj koji kao izbornik nikad nije pripremao reprezentaciju za ovakvu vrstu kvalifikacijama po takozvanim prozorima, taj ne zna što je muka.

Vujoševićeva je muka tim veća što na raspolaganju nije imao niz nositelja igre - Nurkića, Musu, Stipanovića, Gordića - a kada oni igraju onda je to puno kvalitetnija momčad. No, zato je svoju priliku iskoristio Edin Atić (21 koš, 7 skokova), a svidio se i Aleksandar Lazić (12 koševa, 8 skokova).