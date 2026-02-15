Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'E SAD BI BILO DOSTA'

Hrebak zbog Dabre prijeti izlaskom iz Vlade: 'Nećemo doći na sastanak koalicije'

Zagreb: Dario Hrebak o uhićenju Mile Kekina
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/2
Autor
Iva Boban Valečić
15.02.2026.
u 17:08

Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati, rekao je Hrebak

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio je danas otvoreno napuštanjem vladajuće koalicije, i to zbog snimke na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata". "E, sad bi bilo dosta", napisao je Hrebak na Facebooku, a Večernjem.hr dodatno je pojasnio svoju poruku.

"Točno je da Dabro ima slobodu u svom dvorištu i u svojoj krčmi pjevati i poucati što hoće, ali i mi liberali imamo pravo birati koji ćemo glazbu i u kojoj koncertnoj dvorani slušati", rekao nam je Hrebak. Poručio je pritom kako će idući sastanak vladajuće koalicije HSLS-ovci preskočiti te kako će sazvati Predsjedništo stranke, koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima.

"Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", zaprijetio je Hrebak.

- Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta!, objavio je Hrebak ranije na Facebooku. 
Pobuna u Bibinju zbog velikog Čermakovog ulaganja, najavljuje se i veliki prosvjed, bili smo tamo!
Ključne riječi
Dario Hrebak Milorad Pupovac Josip Dabro

Komentara 20

Pogledaj Sve
MI
Mirko1944
17:17 15.02.2026.

Ja sam prvo pomislio da napušta koaliciju s HDZ zbog intervjua Stanivukovića u Informer u.

OS
Ostrež
17:12 15.02.2026.

Čuj ovog tapira, jača stranka, tu glumata a zna da je gotov ak izađe iz koalicije hahaha.Bravo Dabro.

Avatar Egida
Egida
17:13 15.02.2026.

S kim ćeš ti onda, crvena ti majka? 🤫 To je bilo za Milorada... Osobno mislim da se nije Ante nešto iskazao nakon genijalnog poteza ubojstva srpske gnjide Karađorđevića.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!