Hrebak zbog Dabre prijeti izlaskom iz Vlade: 'Nećemo doći na sastanak koalicije'

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio je danas otvoreno napuštanjem vladajuće koalicije, i to zbog snimke na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata". "E, sad bi bilo dosta", napisao je Hrebak na Facebooku, a Večernjem.hr dodatno je pojasnio svoju poruku.

"Točno je da Dabro ima slobodu u svom dvorištu i u svojoj krčmi pjevati i poucati što hoće, ali i mi liberali imamo pravo birati koji ćemo glazbu i u kojoj koncertnoj dvorani slušati", rekao nam je Hrebak. Poručio je pritom kako će idući sastanak vladajuće koalicije HSLS-ovci preskočiti te kako će sazvati Predsjedništo stranke, koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima.

"Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", zaprijetio je Hrebak.

- Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta!, objavio je Hrebak ranije na Facebooku.