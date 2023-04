Ako Modrić i Real prođu City, Hrvatska će 11. godinu u nizu imati osvajača Lige prvaka

Stigli smo na korak do cilja, do pretposljednje etape u 68. sezoni najjačeg klupskog nogometnog natjecanja na svijetu. Real Madrid, Manchester City, Milan i Inter polufinalisti su Lige prvaka, a dva od ta četiri kluba će 10. lipnja na Atatürkovu stadionu u Istanbulu igrati za kultni trofej.

Haaland - prevaga?

Sve kladionice i analize sugeriraju da će pobjednik Lige prvaka ove sezone biti jedan od klubova iz polufinalnog susreta između branitelja naslova Reala i Manchester Cityja, koji u trećem uzastopnom plasmanu u polufinale lovi svoj toliko željeni prvi naslov prvaka Europe. Lani ga je u tome na istoj stubi zaustavio upravo Real, koji je nakon lude 4:3 pobjede Cityja u Manchesteru, u uzvratu u Madridu izveo pravo čudo jer je sve do 90. minute gubio 0:1 odnosno ukupno čak 3:5, no potom je golovima u 90. minuti i prvoj minuti sučeve nadoknade prvo izjednačio na 5:5, a zatim u produžetku zabio za pobjedu 6:5 i ulazak u finale s Liverpoolom te na kraju i osvojio 14. europski naslov.

Za ovaj susret, građani se nadaju da imaju prevagu koja će polufinale odvesti na njihov mlin, a to je, naravno, Erling Haaland, ove sezone najbolji strijelac u profesionalnom nogometu u svijetu. Ne samo da je 22-godišnji Norvežanin dominirao Premier ligom, nego i Ligom prvaka, postavši najmlađi igrač (22 godine i 272 dana) koji je došao do 35 golova u Ligi prvaka, a također mu je za taj učinak trebalo manje utakmica (27) nego bilo kojem drugom igraču u povijesti tog natjecanja. Proteklih sezona, odlaskom Sergija Agüera, Manchester City nije imao pravog napadača u samom vrhu i taj manjak realizacije je točno ono što ga je koštalo u Ligi prvaka, i u finalu pretprošle i u polufinalu prošle godine.

Kod Reala je već poznata priča da sve te analize padaju u vodu kad je riječ o Ligi prvaka, jer je to jednostavno njegovo natjecanje. Kraljevski se klub osmi put uzastopno plasirao u polufinale, a u posljednjih 10 sezona Lige prvaka Real je bio prvak pet puta. Za razliku od prošlogodišnjeg natjecanja koje je u nokaut-fazi bilo puno preokreta (PSG, Chelsea, Man. City) ovogodišnje je obilježila Realova dominacija. S ukupnih 6:2 apsolviran je Liverpool, a s 4:0 Chelsea, pa sad momčadi Carla Ancelottija, jedinog trenera koji je Ligu prvaka uspio osvojiti četiri puta, slijedi treći uzastopni engleski suparnik.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić opet je jako važan kotač Realove igre, iako već s 37 godina na leđima, a bio je iznimno važan i u osvajanju svih pet Realovih naslova Lige prvaka u proteklih 10 godina. Modrić je velik dio povijesnog hrvatskog niza u kojem je u posljednjih 10 sezona svake sezone barem neki naš nogometaš bio osvajač Lige prvaka (Modrić pet puta, Kovačić četiri puta te po jednom Rakitić, Lovren, Perišić i Mandžukić), a ako Real izbaci City u polufinalu, taj niz će se i nastaviti.

No bez obzira na ishod tog dvoboja, Hrvatska će već 12. sezonu u nizu imati predstavnika u finalu Lige prvaka jer se u drugom polufinalnom ogledu sastaju dva talijanska nogometna diva, Inter Marcela Brozovića te Milan Ante Rebića. Bit će to prvi europski Derby della Madonina nakon čak 18 godina, i to na posljednjoj stubi do finala. Veliko je to priznanje za talijanski klupski nogomet.

Talijanski klubovi odlični

Italija nije imala dva predstavnika u polufinalu Lige prvaka još od sezone 2002./2003. kad su Talijani pokorili europski nogomet sa čak tri polufinalista (Juventus, Milan, Inter) te talijanskim finalom Juventus - Milan. Dugo nama susjedna zemlja nije imala takvu sezonu u Ligi prvaka; prvi put nakon šest godina (Juventus 2017.) imat će finalista natjecanja, dok na pobjednika u finalu čeka dugih 13 godina, još od one legendarne sezone 2009./2010. kad je Inter pod Joseom Mourinhom postao prvakom Europe.

Budući da je ujedno riječ i o gradskom derbiju, šanse u ogledu Milana i Intera su 50-50, što pokazuje i stanje na ljestvici Serie A na kojoj su nakon 30. kola bodovno sasvim blizu (Milan 53, Inter 51).