FOTO Navijači Hajduka okupljaju se pred stadionom prije spektakla u Ženevi

Juniorski splitskog Hajduka imaju priliku generacije u švicarskoj Ženevi. Bili tići danas od 18 sati igraju polufinalni ogled Lige prvaka mladih protiv talijanskog giganta AC Milana i veliku šansu da se plasiraju u samu završnicu. Kladionice su im naklonjene protiv rossonera i daju im ulogu papirnatog favorita.

Nakon Šahtara, Manchester Citya i dortmundske Borussije, učenici Marijana Budimira žele skinuti novi skalp, a to je momčad bivšeg nogometaša Ignazija Abatea.

Do sada je Hajdukovim navijačima prodano 4000 karata, a očekuje se da će u Ženevu doći oko 5000 navijača splitske momčadi što je zaista velika i lijepa brojka.

- Mi smo već sad napravili čudo. No, kad smo došli do ovdje sigurno želimo doći do samog kraja. Čeka nas jedna teška utakmica, ali siguran sam da su ove utakmice najslađe. Ovo nam je nagrada za cijelu godinu što smo dobro radili. Pokušat ćemo prvo dobiti Milana pa onda ako Bog da i osvojiti Ligu prvaka - rekao je golman Hajduka i jedan od junaka iz Dorrtmunda Borna Buljan.