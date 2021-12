Zuhra smršavio 17 kilograma pa otkrio tajnu svog novog izgleda: 'Iz prehrane sam izbacio samo ove tri stvari'

Komičar i glumac Zlatan Zuhrić Zuhra (59) vratio se na televizijske ekrane ulogom političara Branka Glavine u seriji 'Blago nama'. I dok je uloga u novoj sezoni RTL-ove humoristične serije ostala ista, njegov fizički izgled poprilično se promijenio. Naime, unatrag sedam mjeseci Zuhra je skinuo čak 17 kilograma, a sada je otkrio i tajnu svoje nove linije. Kazao je da tajna njegova uspjeha leži u izbjegavanju samo tri sastojka: soli, šećera i brašna.

"Kroz proteklih trideset godina, kile su mi išle malo gore, malo dolje, a kako sam bik u horoskopu, poznat sam po različitim fazama i oscilacijama", rekao je Zuhra za Gloriju te dodao: "Kako je stigla korona, tako sam se i ja ulijenio, a kako nije bilo posla za nas glumce vrijeme sam uglavnom provodio uz Netflix na kauču. I tako je došlo do moje tuljan faze".

Otkrio je i kako mu je ovo peto po redu drastično skidanje kilograma na koje se odlučio nakon što je obavio jedan rutinski pregled kod liječnika koji ga je potaknuo na prelazak na zdraviju prehranu.

Alkohol inače konzumira vrlo rijetko, a sada se odlučio odreći i gaziranih pića i ledenih čajeva, a umjesto cijele čokolade sad pojede dvije kockice kako bi si utažio želju.

Foto: Marko Prpić/Pixsell Zuhri je ovo već druga sezona u kojoj igra lik političara Glavine, a u intervjuu za Večernji list u veljači ove godine kazao je kako nikada nije razmišljao o upuštanju u političke vode.

- Nikada se ne bih upustio u politiku iz jednostavnog razloga jer bih ja to prenaivno shvatio. Krenuo bih u to s idejom da se uistinu nešto može promijeniti i s velikim entuzijazmom. Ne bih se uopće upuštao jer to za sobom povlači i cijeli niz stvari koje uključuju i nečiji privatni život, a to me ne zanima - iskren je bio Zuhra koji je otkrio i što zamjera našim političarima.

- Ljudi i dalje odlaze na svoja radna mjesta i rade svoj posao, ali ako nema ove druge strane, umjetnosti i kulture koje liječe dušu, onda to postaje veliki problem. Mislim da taj dio političari općenito jako zapostavljaju, taj nedostatak umjetničkih i kulturnih događanja. Sve to jako utječe i na ljudsku psihu. Čovjek možda nekad i ne primijeti sva kulturna događanja, ali lako primijeti kad ih nema. Nekako smo sada svedeni na neku "polubiljku" - uvjeren je Zlatan Zuhrić Zuhra.

