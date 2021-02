Zuhra o vjenčanju: 'Naša je ljubav kao iz filma, vidimo se u braku definitivno, ali još nemamo datum'

Da je smijeh najbolji lijek za bijeg od neizvjesne svakodnevice u vrijeme pandemije, uvjeren je i Zlatan Zuhrić Zuhra, kojeg trenutačno gledamo u humorističnoj seriji "Blago nama" na RTL-u. Projekt je to kakav je priželjkivao već dugo, a zajedno s eminentnim glumačkim imenima poput Enisa Bešlagića, Žarka Radića i Hristine Popović odlično se složio na setu, ali i u privatnom životu. Iako u seriji tumači lik višeg Vladina savjetnika Branke Glavine, privatno ga politika, kaže, uopće ne zanima.

- Nikada se ne bih upustio u politiku iz jednostavnog razloga jer bih ja to prenaivno shvatio. Krenuo bih u to s idejom da se uistinu nešto može promijeniti i s velikim entuzijazmom. Ne bih se uopće upuštao jer to za sobom povlači i cijeli niz stvari koje uključuju i nečiji privatni život, a to me ne zanima - iskren je Zuhra. Iako ne želi u politiku, ali ni previše o politici, našim političarima zamjera jedno.

Foto: RTL

- Ljudi i dalje odlaze na svoja radna mjesta i rade svoj posao, ali ako nema ove druge strane, umjetnosti i kulture koje liječe dušu, onda to postaje veliki problem. Mislim da taj dio političari općenito jako zapostavljaju, taj nedostatak umjetničkih i kulturnih događanja. Sve to jako utječe i na ljudsku psihu. Čovjek možda nekad i ne primijeti sva kulturna događanja, ali lako primijeti kad ih nema. Nekako smo sada svedeni na neku "polubiljku" - uvjeren je 58-godišnji glumac, koji se osvrnuo i na nedavno povlačenje Žarka Potočnjaka iz glume jer ga, kako je objasnio, ljute mlade generacije koje se ne znaju izboriti s krizom i pronaći neke alternativne načine na koje mogu doći do publike.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 13.01.2016.,Zagreb - Poznati hrvatski glumac, komicar i tv voditelj Zlatan Zuhric-Zuhra. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

- Nažalost, djelomično dijelim mišljenje s Potočnjakom. Činjenica je da je prije bilo i puno većih kriza koje su se događale kad smo mi odrastali, no nije nam to predstavljalo tako velik problem jer smo imali taj neki segment stvarnog druženja, ono što danas nedostaje. Ljudi misle da, ako su se čuli putem videopoziva, da je to druženje. Ne možeš doživjeti nečije osjećaje preko ekrana. Ova je generacija zakinuta time, ali mislim da se oni pretjerano ni ne bore protiv toga. Postoje neki buntovi, ali, osim toga, i nema neke posebne inicijative - kaže glumac, za kojeg mnogi ne znaju da iza sebe ima diplomu Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Diploma ga je, ističe, dobro pripremala za život, no na rad u struci ne pomišlja. - FER je definitivno vrlo kvalitetan fakultet i danas sam zahvalan svim profesorima. Moj otac bio je strojarski inženjer i ja ne mogu reći da sam od malih nogu želio biti glumac, nije mi to bilo ni u peti... Stvari su se tako kasnije posložile. Odrađivao sam praksu na tek osnovanom Radiju 101 kao tonski tehničar. Onda su me u nekom trenutku pozvali u studio jer sam znao govoriti različitim naglascima pa bih to odradio, ali nisam o tome razmišljao kao o nečemu na duge staze. Pa su se polako iz toga izrodila "Zločesta djeca" pa "Večernja škola" i cijeli niz projekata koji su me doveli do prekretnice. Imao sam i tvrtku koja se bavila računalima, a "Večernja škola" tada je bila već toliko popularna da me nitko nije shvaćao ozbiljno. Pitali bi: "A gdje je skrivena kamera?" Nikad nisam požalio jer tu interakciju s publikom i sve divne ljude koje sam upoznao u 35 godina karijere ništa ne može nadomjestiti, zbog njih sam i drukčiji čovjek - kaže nam Zuhra.

Foto: HRT

A kako danas gleda na "Večernju školu" i ulogu Aljoše koja ga je proslavila? Nedostaje li današnjim televizijama jedan takav format, pitali smo ga. - Mislim da takav format sigurno nedostaje jer je to bilo, kako se kaže, u trenutku. Nikad nije bilo pisanog teksta, mi smo se uvijek ponašali u skladu s onim što se događalo oko nas. I zbog toga je "Večernju školu" često kritika smatrala nižim formatom, a ja i dan-danas tvrdim da su takvi formati najteži. Isto kao i stand-up ili bilo kakve trenutačne improvizacije. Mozak u takvim situacijama mora raditi puno brže da bi u trenutku proizveo nešto interesantno. Takvi formati jako nedostaju, mislim da su zapostavljeni i da se nakon "Večernje škole" nešto slično nije ponovilo. Uloga Aljoše me obilježila i rado se sjećam tih dana. Mi smo bili generacija koja je imala sreću da su se pojavili nezavisni radio i televizija pa smo mogli napraviti sve ono što smo htjeli. U ono doba i u tim godinama bili smo nagrađeni tom mogućnošću - naglašava Zlatan, koji nam je otkrio i gdje je danas ekipa iz "Večernje škole".

- Raspršili smo se kao rakovi na sve strane, od onog velikog uzleta malo je danas ostalo. Čujem se povremeno sa svim članovima i svi zapravo rade neke poslove koji više nisu vezani uz to što smo prije radili. Tu je jedino ostao Željko Pervan, koji ima vrlo uspješan stand-up i još uvijek je u toj branši - kaže Zuhra. Iako ne voli previše govoriti o svom privatnom životu, ljetos je otkrio da mu ponovno cvatu ruže u ljubavi, i to s Monikom Rogić, koja se u njegov život vratila nakon puna dva desetljeća, a svoju ljubav sada planiraju okruniti i brakom. - To je kao u nekim starim filmovima kad se sretnu ljudi koji su se upoznali davno pa onda nisu imali kontakt godinama... Tako smo se i mi opet spojili, tako da više nema nikakvih prepreka da to okrunimo brakom. Želja za brakom, naravno, postoji, ali nismo odredili trenutak - kaže Zuhra i dodaje da s nestrpljenjem očekuje popuštanje epidemioloških mjera i povratak na kazališne daske predstave "Ocat i sin", u kojoj igra s Tinom Sedlarom. - Viša sila spriječila nas je da to realiziramo. Zato snimamo videouratke na društvenim mrežama koji su bliski stvarnom životu i stvarnim odnosima da bismo ostali "u formi". Sve to radimo volonterski i nemamo nikakvu financijsku korist od toga. Nadamo se da ćemo se vratiti na kazališne daske čim mjere dopuste - zaključuje Zuhra.

Foto: Borna Filic/PIXSELL 23.09.2019., Zagreb - Tin Sedlar i Zlatan Zuhric Zuhra, autori su kazalisne predstave Ocat i sin. Photo: Borna Filic/PIXSELL