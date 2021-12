Sa samo 26 godina preuzela je zagrebačko kazalište, a sada niže nove uspjehe: 'Ne razmišljam o životu u Kini'

Sa samo 6 godina Buga Marija Šimić debitirala je u zagrebačkom HNK u operi Madame Butterfly, a gotovo 22 godine poslije na istu je pozornicu stala kako bi preuzela nagradu hrvatskog glumišta za najbolje žensko glumačko ostvarenje, i to u predstavi za djecu i mlade "Sunce djever i Neva Nevičica" Kazališta Mala scena. Iako je diplomirala solo pjevanje, kazalište je ovoj mladoj Zagrepčanki, inače kćeri našeg poznatog glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića, oduvijek bilo drugi dom. Nanizala je Buga brojne kazališne uloge u predstavama za djecu i mlade, a sada je njezin rad konačno prepoznala i struka.

– Osobno mi jako puno znači ova nagrada. Sjećam se da sam kao djevojčica svake godine išla s roditeljima na dodjelu i tome sam se veselila kao da idem na dodjelu Oscara. S druge strane, za nekoga tko nema glumačku diplomu dobiti potvrdu od struke je jako velika i meni osobno važna stvar, ali zagrljaj koji dobijem nakon predstave i poruke koje mi pristižu na kraju dana ipak su nešto posebno. Ne smijemo zaboraviti da to na koncu radimo zbog publike, a ne zbog sebe. I kad vas publika prepozna, to je ipak malo slađe - govori nam Buga Marija koja se u svom kratkom, ali snažnom govoru nakon preuzimanja nagrade dotaknula i roditelja koji su prije pet godina napustili Hrvatsku i novi život započeli u gradu Xianu u Kini. Unatoč tome što ih dijeli više od 7500 kilometara, razdvojenost im ne pada teško.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL – Roditelji su me odgajali tako da naši životni nisu zalijepljeni, moj je život moj, a njihov je njihov. Jedno vrijeme životi su nam se naravno preklapali, ali danas živi svatko za sebe, a meni to nikada nije predstavljalo problem. U isto vrijeme kad su oni otišli u Kinu, ja sam otišla na usavršavanje u Švicarsku i nije bilo: 'Joj, fale mi mama i tata'. Čujemo se svaki dan, zajedno radimo i stvaramo svoje projekte, a s druge strane imamo svoje živote i u isto se vrijeme osjećam i slobodno, ali i voljeno – napominje Buga koja iskreno priznaje da svoj život ne može zamisliti u Kini.

– Ne, nema šanse da bih ja živjela u Kini (smijeh). Bila sam tamo i mojim roditeljima taj život jako odgovara, ali ja sam europsko dijete. Kultura je jako zanimljiva i nešto što se definitivno mora vidjeti i doživjeti, ali mislim da sam ja za njih nekako previše ekstrovertirana i previše glasna. Moj život je ovdje i ne razmišljam uopće o preseljenju u Kinu – samouvjereno će mlada umjetnica, koju za Zagreb veže i kazalište Mala scena nad kojim je preuzela vodstvo 2019. godine nakon odlaska svojih roditelja.

– Najveći izazov mi je predstavljalo to što sam Malu scenu preuzela u trenucima krize, kako interne tako i eksterne. Kazalište sam preuzela dok smo imali štrajk u školama, a 80% naše djelatnosti, ako ne i više, vezano je uz obrazovni sustav. Radimo sa školama i vrtićima tako da 9. i 10. mjesec 2019. nismo mogli raditi. Onda je došao Božić, pa je došla korona. Preuzela sam kazalište u jedno vrlo izazovnom razdoblju – govori Buga, koja je prvotno htjela preuzeti samo umjetnički dio posla, a stjecajem okolnosti na kraju je preuzela 'sve konce' Male scene u svoje ruke. – Tek se sad učim nekim administrativnim stvarima i to je jako izazovno jer za to nisam bila uopće pripremljena. Za sve što me dočekalo zapravo me ništa i nije moglo pripremiti, ali s druge strane, ne bih to mijenjala ni za što, jer imam tu slobodu da mogu stvarati ono u što vjerujem. Olakotna okolnost je i to što nisam naslijedila novo kazalište, naslijedila sam tradiciju od 30 godina i to je jedna velika prednost. Taj socijalni kapital koji smo mi stvorili veliki je vjetar u leđa – napominje Šimić, koja se prije sedam godina okušala i u voditeljskim vodama. Mnogi je još pamte po ulozi u HRT-ovoj emisiji RECi, a Buga priznaje da ima još neostvarenih snova kada je televizija u pitanju.

Foto: Krešimir Brković – Uživala sam u emisiji RECi. Radila sam s predivnom ekipom i bilo mi je jako lijepo. Što se tiče televizije, voljela bih se okušati u nekoj dramskoj seriji, a i film nisam snimila 10 godina i voljela bih se tome vratiti. Kazalište će za mene uvijek biti broj jedan, ali voljela bih se vratiti i televiziji i filmovima – ističe Buga. Najviše je veseli rad na dječjim predstavama i priznaje da je pomalo ljuti to što se njezin posao često shvaća olako.

– Mislim da se u našem društvu na predstave za djecu gleda još uvijek na pomalo neadekvatan način. "Aaa, slatka ti je predstavica", "To je za djecu, oni sve mogu gledati", to sam često čula i od kolega i od ljudi iz raznih obrazovnih institucija s kojima surađujemo. Upravo zbog toga što su djeca toliko otvorena i primaju sve, moramo preuzeti odgovornost za sadržaj koji im nudimo, a ne to shvatiti kao laku zaradu na predstavama za djecu. Moramo biti odgovorni za sve što djecu učimo o ljubavi, životu, umjetnosti, o svijetu oko njih... Kazalište za djecu opasna je i moćna odgovornost jer imamo golem utjecaj na to kako će budućnost izgledati i u što će djeca odrasti s obzirom na to kakvu im umjetnost dajemo. Voljela bih da se u našem društvu podigne svijest o važnosti, veličini i toj opasnosti kad je riječ o kazalištu za djecu – napominje Buga koja u posljednje vrijeme marljivo radi na novim projektima s majkom Vitomirom Lončar. Krajem godine svjetlo dana trebala bi ugledati platforma VestaLLLs koja promovira cjeloživotno obrazovanje.

– Raditi na tako velikom projektu s mamom definitivno je nešto novo za mene. U ovom slučaju ja produciram, a mama stvara sadržaj. Uživam u svemu jer jako puno učim od nje i tek sad uviđam da je ona zaista zmaj od žene – ponosno će Buga. Uz platformu trenutačno priprema i premijeru prve hrvatske lutkarske opere za djecu, a uz sve projekte koje je dosad nanizala u životu, malo tko bi pomislio da će Buga 3. prosinca proslaviti tek 28. rođendan.

– Rođendan ću provesti u kazalištu, imamo praizvedbu predstave 'Velika tvornica riječi'. Dečko će mi u to vrijeme biti u Milanu, ali bit ću sa svojom najboljom prijateljicom, jest ćemo naše tradicionalno rođendansko jelo Sloppy Joe i uživati u malom slavlju –otkriva Buga, koja nam je za kraj povjerila i svoje rođendanske želje. – Želim si prije svega zdravlje, hrabrost i da napokon možemo raditi u punom kapacitetu pred našom publikom – kaže za kraj Buga Marija Šimić.

